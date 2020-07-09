Чт, 9.07.2020
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ТАКИЕ КРАСИВЫЕ ⟩ Все, что нужно для счастья: предприниматель из Эстонии поделилась умилительным семейным фото

Kristel Kruustük

ФОТО: EUANDME

В начале июня предприниматель из Эстонии Кристель Круустюк во второй раз стала матерью. В социальной сети она опубликовала прелестное семейное фото.

Все, что мне нужно для счастья,

- подписала кадр основательница компании Testlio, которая специализируется на тестировании программного обеспечения, на котором позирует вместе с мужем Марко и сыновьями Аароном и Артуром.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Предприниматели Кристель и Марко Круустюк в мае объявили о пополнении в семье. 2 июня Кристель поделилась снимком с маленьким членом семьи.

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