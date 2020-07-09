ФОТО ⟩ Максима Галкина засняли в необычной позе

Как отметил артист, он собрался ускакать на сказочном коне, правда, не сказал, куда. Актер выбрал для прогулки наряд в темных тонах: сапоги, галифе и футболка-поло. Голову звезды защищал шлем, а руки – перчатки. На фото Максим Галкин с улыбкой смотрит в кадр, пишут dni.ru.

Поклонники с восторгом восприняли новую фотографию супруга Примадонны. Многие отметили, что юморист в отличной форме – видно, что он занимается в зале и следит за питанием. «Макс в такой шикарной форме? вас Алла Борисовна не балует вкусняшками?) (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)», «Как из сказки о русских богатырях!», «Какой красавец конь и наездник тоже ничего», – написали в комментариях.