ПО ФАКТУ ⟩ Семь больших ошибок, которые совершают мужчины в отношениях

Если отношения по-настоящему дороги, ваша задача – попытаться свести количество промахов до минимума, передает издание «Клубер».
Начнём с того, что самая большая ошибка – это полагать, что вы совершенны, неотразимы и неповторимы. Подобная уверенность выглядит более чем странно. Ведь вы – всего лишь человек. А значит несовершенны, как и все мы. Значит есть над чем работать и что исправлять. Никто из нас не родился с белыми крыльями за спиной, у каждого – свои недостатки.
Поэтому вам придётся идти по жизни, стараясь каждый день стать хоть немного лучше, чем вчера. Для того чтобы научиться играть на скрипке – нужны часы, месяцы и годы тренировок. Так и в отношениях. Вы не всегда будете говорить или делать правильные вещи. Это нормально, и так у всех. Если вам повезёт и встретите правильную девушку – она всё поймёт. Она подождёт, пока вы будете учиться на собственных ошибках, поможет и подскажет.
Однако это не означает, что вы можете испытывать на прочность партнёршу бесчисленными ошибками. Если отношения по-настоящему дороги, ваша задача – попытаться свести количество промахов до минимума. При этом важно осознать, что вы делаете неправильно, чтобы исправить и уже больше никогда к ним не возвращаться к этому. Только так вы сможете стать лучшей версией себя и обрести счастье в отношениях.
Итак, какие же ошибки вы, мужчины, допускаете в отношениях чаще всего?
1. Выбираете женщин, которые вам не подходят
Это вовсе не означает, что вы выбираете плохих женщин. Вовсе нет. Просто выбираете тех, которые не подходят конкретно вам. Не исключено, что для кого-то другого они будут идеальными.
Дело в том, что в отношениях важна совместимость. Никогда не забывайте об этом. Партнёрша должна не только привлекать красотой, умом, чувством юмора, но и подходить именно вам. Девушка может быть очень милой, доброй, но, если нет совместимости – отношения обречены на провал. В данной ситуации никто не виноват и ничего не поделаешь – остаётся только принять.
2. Позволяете слишком много драм в отношениях
Драма – это то, что разрушает любые отношения. Причём очень быстро и практически незаметно. Это в кинофильмах драмы волнующие и прекрасные, в жизни – всё наоборот. Когда вы постоянно что-то выясняете с трагическими нотками – это ещё то испытание на прочность для нервной системы и отношений.
Поэтому драмы – это не то, на что можно закрывать глаза или терпеть. Тем более, когда они не прекращаются и превращают жизнь в кошмар. Проблемы, возникающие между партнёрами, следует решать сразу же. Ведь всё можно обсудить и принять разумное решение. Когда же дело доходит до сцен и драм, изменить что-либо или хотя бы контролировать – уже невозможно.
3. Вступаете в следующую фазу отношений, не будучи готовыми к ней
Всем хочется всего и сразу же. И отношения – не исключения. Согласитесь, что это выглядит довольно заманчиво: сразу же перейти к хеппи-энду, минуя все предыдущие фазы отношений. Но в реальной жизни так не бывает. Партнёрам придётся многое пережить вместе и многое понять, прежде чем они станут действительно родными и близкими людьми. И этот процесс невозможно ни ускорить, ни подтолкнуть. Долгосрочные отношения – это когда вы вместе растёте, вместе преодолеваете трудности и препятствия. А хеппи-энд – это бонус для самых терпеливых и настойчивых.
4. Полагаете, что отношения не требуют работы и усилий
Любовь входит в нашу жизнь легко и естественно. Возникает обманчивое ощущение, что так будет всегда. Но, к сожалению, это не так. Любовь точно так же легко и естественно может уйти. И вот тогда уже ничего не поделаешь…
Чтобы не погас огонь любви в отношениях, необходимы усилия обоих партнёров. Придётся и бороться за свои чувства, и идти на компромиссы. Так устроена жизнь: никто ведь не обещал, что всегда будет легко и просто.
5. Вы превозносите вашу девушку, а сами отходите на второй план
Это одна из самых распространённых ошибок, которые допускают мужчины: они превозносят свою любимую, а сами соглашаются на роль «при ней». Возможно, избраннице это и понравится, но такие отношения не продержаться долго.
Вы должны выбирать девушек, которые будут вдохновлять и мотивировать стать лучше. Если же партнёрша купается в лучах вашего обожания, а вам приходится уходить в тень, то это очень тревожный звоночек для отношений.
6. Вы отказываетесь от собственных целей и устремлений
Как бы вы кого-то не любили, никогда, слышите, никогда не отказывайтесь от того, о чём всегда мечтали, к чему стремились. Вы не должны забывать о себе настоящих ни во имя любви, ни во имя каких-то других вещей.
Да, в отношениях мы не всегда можем делать то, что хотим. Это естественно, ведь теперь вас двое, и приходится идти на определённые компромиссы. Но это вовсе не означает, что вы отказываетесь от своих целей в жизни. Какие-то поправки можно сделать, но кардинальные – ни в коем случае. Кстати, любящая девушка никогда не станет обрезать вам крылья, наоборот – поддержит и поможет достичь новых вершин.
7. Не допускаете уязвимости
Мужчины всегда хотят выглядеть сильными и мужественными. При этом они почему-то полагают, что уязвимость – это признак слабости и нерешительности. Огромная ошибка!
В отношениях вам так или иначе придётся стать уязвимыми по отношению друг к другу. Иначе они просто невозможны. Вы не можете любить, будучи замкнутыми и отстранёнными. Вы не можете закрыть своё сердце на замок и рассчитывать на то, что обретёте счастье.
Уязвимость в каком-то смысле – всегда риск. Риск, что вам сделают больно, что вы сделаете больно. Но этот риск вознаграждается очень щедро: Любовью. Так что оно того стоит!