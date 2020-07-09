ПО ФАКТУ ⟩ Семь больших ошибок, которые совершают мужчины в отношениях

Начнём с того, что самая большая ошибка – это полагать, что вы совершенны, неотразимы и неповторимы. Подобная уверенность выглядит более чем странно. Ведь вы – всего лишь человек. А значит несовершенны, как и все мы. Значит есть над чем работать и что исправлять. Никто из нас не родился с белыми крыльями за спиной, у каждого – свои недостатки.

Поэтому вам придётся идти по жизни, стараясь каждый день стать хоть немного лучше, чем вчера. Для того чтобы научиться играть на скрипке – нужны часы, месяцы и годы тренировок. Так и в отношениях. Вы не всегда будете говорить или делать правильные вещи. Это нормально, и так у всех. Если вам повезёт и встретите правильную девушку – она всё поймёт. Она подождёт, пока вы будете учиться на собственных ошибках, поможет и подскажет.

Однако это не означает, что вы можете испытывать на прочность партнёршу бесчисленными ошибками. Если отношения по-настоящему дороги, ваша задача – попытаться свести количество промахов до минимума. При этом важно осознать, что вы делаете неправильно, чтобы исправить и уже больше никогда к ним не возвращаться к этому. Только так вы сможете стать лучшей версией себя и обрести счастье в отношениях.

Итак, какие же ошибки вы, мужчины, допускаете в отношениях чаще всего?

Отношения. Иллюстративное фото ФОТО: Martin Novak / PantherMedia / Martin Novak

1. Выбираете женщин, которые вам не подходят

Это вовсе не означает, что вы выбираете плохих женщин. Вовсе нет. Просто выбираете тех, которые не подходят конкретно вам. Не исключено, что для кого-то другого они будут идеальными.

Дело в том, что в отношениях важна совместимость. Никогда не забывайте об этом. Партнёрша должна не только привлекать красотой, умом, чувством юмора, но и подходить именно вам. Девушка может быть очень милой, доброй, но, если нет совместимости – отношения обречены на провал. В данной ситуации никто не виноват и ничего не поделаешь – остаётся только принять.

2. Позволяете слишком много драм в отношениях

Драма – это то, что разрушает любые отношения. Причём очень быстро и практически незаметно. Это в кинофильмах драмы волнующие и прекрасные, в жизни – всё наоборот. Когда вы постоянно что-то выясняете с трагическими нотками – это ещё то испытание на прочность для нервной системы и отношений.

Поэтому драмы – это не то, на что можно закрывать глаза или терпеть. Тем более, когда они не прекращаются и превращают жизнь в кошмар. Проблемы, возникающие между партнёрами, следует решать сразу же. Ведь всё можно обсудить и принять разумное решение. Когда же дело доходит до сцен и драм, изменить что-либо или хотя бы контролировать – уже невозможно.

relationship problems Отношения ФОТО: Claudia Busch/PantherMedia

3. Вступаете в следующую фазу отношений, не будучи готовыми к ней