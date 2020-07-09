ФОТО ⟩ Кристина Шмигун-Вяхи пришла на помощь фермерам в уборке урожая

Кристина Шмигун-Вяхи, двукратная олимпийская победительница олимпийских гонок на лыжах и действующий член Рийгикогу, решила внести свой вклад в помощь фермерам и отправилась помогать собирать урожай, пишет TV3.
В период нехватки рабочей силы фермеры борются за урожай. Шмигун-Вяхи отправилась на поля фермы Аран, чтобы помочь собрать малину.
Кристина Шмигун-Вяхи, двукратная олимпийская чемпионка и член Рийгикогу, сегодня отправилась работать на поле, чтобы ягоды не испортились,
- сообщила компания в социальных сетях, добавив хештег #небоимсятяжелойработы.