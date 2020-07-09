Чт, 9.07.2020
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ФОТО ⟩ Кристина Шмигун-Вяхи пришла на помощь фермерам в уборке урожая

Кристина Шмигун-Вяхи

ФОТО: Konstantin Sednev

Кристина Шмигун-Вяхи, двукратная олимпийская победительница олимпийских гонок на лыжах и действующий член Рийгикогу, решила внести свой вклад в помощь фермерам и отправилась помогать собирать урожай, пишет TV3.

В период нехватки рабочей силы фермеры борются за урожай. Шмигун-Вяхи отправилась на поля фермы Аран, чтобы помочь собрать малину.

Кристина Шмигун-Вяхи, двукратная олимпийская чемпионка и член Рийгикогу, сегодня отправилась работать на поле, чтобы ягоды не испортились,

- сообщила компания в социальных сетях, добавив хештег #небоимсятяжелойработы.

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