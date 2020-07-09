Харламов «радуется» и отмечает расставание с Асмус шумной вечеринкой

Предстоящий развод с супругой Кристиной Асмус не ввергает в уныние Гарика Харламова. На днях комик закатил шумную вечеринку в одном из столичных караоке-клубов на Новом Арбате. Говорят, шоумен там частый гость, потому что близко знаком с хозяином. Как рассказали порталу Starhit.ru, резидент Comedy Club решил отпраздновать окончание съемок очередного проекта.

«Когда позвонил и попросил закрыть залы под частное мероприятие, пошутил, мол, заодно развод отмечу»,

— добавили работники заведения.

По их словам, в праздничный вечер звучало много песен, и алкоголь лился рекой. Компания гуляла весело и долго — с шести вечера до четырех утра. Харламов покидал заведение уже засветло и один. Хотя, в компании присутствовали симпатичные и свободные девушки. Не исключено, что сердце юмориста до сих пор принадлежит Асмус.

О решении супругов развестись стало известно в конце июня. Об этом звезды известили своих подписчиков в соцсетях. При этом пара заявила, что в случившемся никто не виноват — прошла любовь.