ФОТО ⟩ Смотрите, какой крутой рэпер ухаживает за теннисисткой Анетт Контавейт

Эстонская теннисистка Анетт Контавейт спустя несколько месяцев вновь предстала перед публикой во время матча по случаю столетия чемпионата Эстонии по теннису. А в зрительском зале спортсменку поджидал предполагаемый ухажер, передает Elu24.
Чемпионату Эстонии по теннису исполнилось 100 лет. По случаю большой годовщины Анетт Контавейт, среди прочего, вернулась на родину спустя более пяти месяцев. Домашняя игра Анетт, получившей в этом году титул 22-й ракетки мира — большая новость для спортивного сообщества. Тем не менее, многие заметили, что праздничную игру приехала посмотреть еще одна ракетка. Точнее, рэпер Reket.
Об отношения между эстонским рэпером Томом-Олафом Урбом под псевдонимом Reket и 24-летней Анетт заговорили еще несколько месяцев назад, когда люди стали часто видеть, как он играет на теннисных стадионах.