ФОТО ⟩ Смотрите, какой крутой рэпер ухаживает за теннисисткой Анетт Контавейт

Чемпионату Эстонии по теннису исполнилось 100 лет. По случаю большой годовщины Анетт Контавейт, среди прочего, вернулась на родину спустя более пяти месяцев. Домашняя игра Анетт, получившей в этом году титул 22-й ракетки мира — большая новость для спортивного сообщества. Тем не менее, многие заметили, что праздничную игру приехала посмотреть еще одна ракетка. Точнее, рэпер Reket.