ФОТО ⟩ Алсу впервые показала сына, мужа и дочерей

Участница «Евровидения-2000» — многодетная мама. Алсу воспитывает двух дочерей - 13-летнюю Сафину и 12-летнюю Микеллу. У звезды также есть сын Рафаэль, который появился на свет в 2016 году.

Певица до недавнего времени скрывала мальчика. Алсу впервые его показала в начале июня, а теперь поделилась кадром с малышом и другими членами семьи.

Артистка и её супруг, 42-летний Ян Абрамов, позировали на скамейке в цветущем тропическом саду. Пару окружили их дочери – Сафина и Микелла в одинаковых голубых платьях со спущенными рукавами. Звезда усадила на колени маленького сына в белой рубашке. Лицо малыша многодетная мама скрыла за стикером в виде очков. Певица еще не готова показать лицо Рафаэля.

«Самое главное и ценное в жизни - это семья. Сначала, в которой ты рождаешься, а затем, которую создаёшь! Берегите своих самых родных и близких», - написала Алсу в Instagram.