Жена и дети Ефремова готовятся к худшему

Друзья узнают новости о его состоянии в основном из Интернета, либо из коротких телефонных разговоров с женой Михаила Софьей. С ней на связи и одна из близких подруг Ефремова — ресторатор Татьяна Беркович, пишет «СтарХит».

— Михаил вообще счастливый человек по жизни?

- Да, конечно, до этой аварии он им был. Безусловно, всякие случались периоды — он расстраивался из-за некоторых вещей, переживал, ругался иногда. Но вот до того, как умерла мама, все у Миши в целом было хорошо. Он очень любит свою работу, своих детей, много времени уделял им всегда.

— Сейчас вы на связи с Софьей, что она говорит о его состоянии?

- Что… сидит. Ест еду, пьет воду. Многие интересуются, а не пьет ли он алкоголь, чем вызывают усмешку. Люди, Ефремов под домашним арестом — а он совершенно не подразумевает распитие спиртных напитков. И в том состоянии, в котором Миша находится, абсолютно не до этого. Только спустя время он осознал, что случилось. Но анализировать ситуацию ему придется еще очень долго.

— Как семья будет без него, если Ефремова посадят? Софья потянет троих детей одна, как они сейчас держатся?

- Вере, старшей девочке, 16 лет, она точно сможет помогать маме. Вместо того, чтобы играть с подружками и гулять, ей, вероятно, придется пойти подрабатывать. Потому что есть еще двое несовершеннолетних детей — Надя и Боря. Семья готовится к худшему, к тому, что останутся одни. Они прекрасно это понимают.

— У Михаила есть какие-то накопления, чтобы хотя бы первое время родные могли на них жить?

- Те суммы, которые озвучивались в СМИ, меня рассмешили. У Миши шестеро детей. И еще ряд людей на попечении. А знаете, скольким он просто помогает по жизни, сколько людей рассчитывают на него? И если Михаил сядет в тюрьму, то помимо его семьи и его детей, будут другие люди, которые пострадают. Но главное, что хочу сказать. Это все иллюзия: Миша — не богатый человек. Да, в Юрмале дачку купил — она похожа на дворец? Да, квартира в Плотниковом — ну, посмотрите, что это за квартира. Он сколько зарабатывает — столько и тратит. Причем не на себя. Достаточно скромно одевается, ездит на обычной машине, больших изысков вокруг Ефремова никогда не было. Его жена Софья тоже работает, она звукорежиссер, причем работала всегда — неважно, зарабатывал муж больше или меньше. Миша никогда не был мажором с золотой ложкой, разве что в детстве, может.

— А что будет с Анной Марией, Ксенией Качалиной — теми, кого он полностью содержал?