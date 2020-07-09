Жена и дети Ефремова готовятся к худшему

Ресторатор Татьяна Беркович дружит с Михаилом Ефремовым больше 25 лет, знает всех его жен, детей. Это она одной из первых приехала на место ДТП, а потом провела ночь в больнице, куда доставили пострадавшего в аварии. О том, что ждет актера и его семью, вере в Бога и переосмыслении — в продолжении эксклюзивного интервью.
Друзья узнают новости о его состоянии в основном из Интернета, либо из коротких телефонных разговоров с женой Михаила Софьей. С ней на связи и одна из близких подруг Ефремова — ресторатор Татьяна Беркович, пишет «СтарХит».
— Михаил вообще счастливый человек по жизни?
- Да, конечно, до этой аварии он им был. Безусловно, всякие случались периоды — он расстраивался из-за некоторых вещей, переживал, ругался иногда. Но вот до того, как умерла мама, все у Миши в целом было хорошо. Он очень любит свою работу, своих детей, много времени уделял им всегда.
— Сейчас вы на связи с Софьей, что она говорит о его состоянии?
- Что… сидит. Ест еду, пьет воду. Многие интересуются, а не пьет ли он алкоголь, чем вызывают усмешку. Люди, Ефремов под домашним арестом — а он совершенно не подразумевает распитие спиртных напитков. И в том состоянии, в котором Миша находится, абсолютно не до этого. Только спустя время он осознал, что случилось. Но анализировать ситуацию ему придется еще очень долго.
— Как семья будет без него, если Ефремова посадят? Софья потянет троих детей одна, как они сейчас держатся?
- Вере, старшей девочке, 16 лет, она точно сможет помогать маме. Вместо того, чтобы играть с подружками и гулять, ей, вероятно, придется пойти подрабатывать. Потому что есть еще двое несовершеннолетних детей — Надя и Боря. Семья готовится к худшему, к тому, что останутся одни. Они прекрасно это понимают.
— У Михаила есть какие-то накопления, чтобы хотя бы первое время родные могли на них жить?
- Те суммы, которые озвучивались в СМИ, меня рассмешили. У Миши шестеро детей. И еще ряд людей на попечении. А знаете, скольким он просто помогает по жизни, сколько людей рассчитывают на него? И если Михаил сядет в тюрьму, то помимо его семьи и его детей, будут другие люди, которые пострадают. Но главное, что хочу сказать. Это все иллюзия: Миша — не богатый человек. Да, в Юрмале дачку купил — она похожа на дворец? Да, квартира в Плотниковом — ну, посмотрите, что это за квартира. Он сколько зарабатывает — столько и тратит. Причем не на себя. Достаточно скромно одевается, ездит на обычной машине, больших изысков вокруг Ефремова никогда не было. Его жена Софья тоже работает, она звукорежиссер, причем работала всегда — неважно, зарабатывал муж больше или меньше. Миша никогда не был мажором с золотой ложкой, разве что в детстве, может.
— А что будет с Анной Марией, Ксенией Качалиной — теми, кого он полностью содержал?
- Во-первых, Анна Мария – совершеннолетний взрослый человек. То, что она себе позволяет в публичном пространстве — ее личное дело и ответственность. Как она сказала: папа сам разберется. Тогда и Анна Мария сама разберется. Она же очень умная, говорит грамотные вещи, рассуждает, у нее есть взгляд на жизнь, позиция. Человек чувствует себя свободным и думает, что может делать все, что хочет.
— Михаил Олегович к ней, слышала, как-то всегда по-особенному относился.
- Он одинаково любит всех своих детей, поэтому это все мифы. Когда Анна Мария была подростком, понятно, что Миша уделял ей больше внимания, направлял. Сейчас она уже большая. То, что Ксения Качалина оказалась в такой плачевной ситуации, ну, всем миром будем помогать — скидываться, пока Миши не будет. Она несчастная женщина, больная. А друзья ведь на то и нужны, чтобы не бросить в беде. Если б это случилось с кем-то другим из нас, так же пришли бы на помощь. Конечно, мы, близкие, переживаем, страдаем, и стараемся сделать так, чтобы ситуация менее болезненно сказалась на окружающих.
— Много вообще людей звонят, переживают?
- Вы не представляете, какое количество. Даже из-за границы постоянно — просят, мол, удели пять минут, расскажи, как Миша. Люди прекрасно понимают, зная его близко, в какой страшной ситуации он оказался. Я пытаюсь с этим жить и надеюсь на справедливый исход. Чтобы было справедливо и для мальчика, который остался без отца. И для Иры, его гражданской жены. Мне ее очень жалко. Если они будут нуждаться в чем-то — со своей стороны всегда помогу. Хотя, понятно, что сейчас я олицетворяю зло, сторону Михаила... Других людей, которые называют себя потерпевшими, не воспринимаю. Парень переживает, растерян. Вижу, какое количество людей сейчас вокруг него, дергают за ниточки. Я считаю, что это нечестно, ниже плинтуса. Саша Добровинский, приди в себя, что ты творишь? Что ты хочешь этим добиться, правосудия? Но ты же не Фемида.
— Как считаете, Михаил сможет после всего произошедшего вернуться в профессию? Как вообще видите его будущее?
- Я абсолютно в этом уверена. Мне кажется, для Миши это как перерождение, переосмысление. Думаю, когда, Бог даст, это все закончится, мы увидим совершенно иного человека — другого масштаба актера, режиссера и еще и, наверняка, писателя. Потому что человек такого склада как Ефремов возьмется за перо — ему будет, что сказать. Настолько нерв оголен, так в жизни все перекорежилось... Предупредить, предостеречь. Он возродится. И будет еще прекраснее, талантливее, сильнее духовно.