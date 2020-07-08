39 ЛЕТ ВМЕСТЕ! ⟩ Анне Вески впервые опубликовала свадебную фотографию

8 июля 1981 года Анне и Бенно Бельчиков связали свои судьбы узами брака, и с тех пор идут по жизни вместе. Бенно стал бессменным менеджером своей звездной жены.

Они познакомились в варьете, где выступала Анне. Бенно сидел в зале и не сводил с нее влюбленных глаз. Анне согласилась встретиться, знакомоство продолжилось, а через месяц они уже за регистрировали брак в ЗАГСе.