Чт, 9.07.2020
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39 ЛЕТ ВМЕСТЕ! ⟩ Анне Вески впервые опубликовала свадебную фотографию

Anne Veski FOTO: Mihkel Maripuu

ФОТО: Mihkel Maripuu

Любимая всеми эстонская певица Анне Вески опубликовала сегодня в соцсетях восхитительную фотографию, сделанную ровно 39 лет назад. В этот день на вышла замуж за Бенно Бельчикова.

8 июля 1981 года Анне и Бенно Бельчиков связали свои судьбы узами брака, и с тех пор идут по жизни вместе. Бенно стал бессменным менеджером своей звездной жены.

Они познакомились в варьете, где выступала Анне. Бенно сидел в зале и не сводил с нее влюбленных глаз. Анне согласилась встретиться, знакомоство продолжилось, а через месяц они уже за регистрировали брак в ЗАГСе.

Анне Вески и Бенно Бельчиков в день свадьбы

ФОТО: личный архив

Поздравляем Анне и Бенно: ГОРЬКО!

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