39 ЛЕТ ВМЕСТЕ! ⟩ Анна Вески впервые опубликовала свадебную фотографию

Любимая всеми эстонская певица Анне Вески опубликовала сегодня в соцсетях восхитительную фотографию, сделанную ровно 39 лет назад. В этот день на вышла замуж за Бенно Бельчикова.
8 июля 1981 года Анне и Бенно Бельчиков связали свои судьбы узами брака, и с тех пор идут по жизни вместе. Бенно стал бессменным менеджером своей звездной жены.
Они познакомились в варьете, где выступала Анне. Бенно сидел в зале и не сводил с нее влюбленных глаз. Анне согласилась встретиться, знакомоство продолжилось, а через месяц они уже за регистрировали брак в ЗАГСе.
Поздравляем Анне и Бенно: ГОРЬКО!