ГАЛЕРЕЯ ⟩ Хардкор по-эстонски: Как прошел фестиваль Hard Rock Laager

Несмотря на непогоду, на фестивале Hard Rock Laager, который проходил на прошлых выходных, фанаты тяжелой музыки веселились до последнего. Редакция Elu24 подготовила большой фотоотчет, передающий весь антураж фестиваля.
В отличие от предыдущих лет, в этот раз на фестивале выступили только эстонские группы и с ограниченным количеством слушателей, однако, невзирая на это, фанаты рока остались верны любимому событию.
В субботу вечером перед зрителями выступили Pime, Emphasis, Pööloy Gläänz, Rattler, Sounds of September, Taak, Forgotten Sunrise и Metsatöll. Смотрите больше в галерее Elu24!