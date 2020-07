Певица из Эстонии поделилась нежнейшим фото с возлюбленным

Oleme käinud läbi tule ja vee. Oled näinud mind, mo kõige nõrgematel ja hapramatel hetkedel, kui olen kokku varisenud, samas oleme ka koos palju võite vastu võtnud. Olen tänulik, et sa ei ole kohe esimese takistuse juures alla andnud ega põgenenud, vaid olnud kindel kui kalju ja toetanud mind alati kõiges ja jäänud mo kõrvale. Oleme ka riielnud ja maid jaganud, aga see kõik käib suhte ja elu juurde ning oleme ausad, see käib kõik õppimisprotsessi juurde.. Olen nii tänulik sulle, Stas! Tahangi, et terve maailm teaks sellest ja loodan, et te kõik olete leidnud juba või leiate enda kõrvale sama hea ja tugeva inimese, kellele te saate toetuda, kellega koos te saate õppida ja areneda, kes näitab teile teie enda juures kitsaskohti, mis vajavad veel parandamist ja tervendamist, käia läbi nii eluraskused, kui ka kogeda palju rõõmu, mis kaasneb iga suhtega.. 💙 Aitäh @hintsvisuals hetke salvestuse eest.

A post shared by Tuuli Rand (@windybeachofficial) on Jul 3, 2020 at 5:46am PDT