ШОК ⟩ Ефремова могут выпустить из-под стражи прямо в зале суда

Удивительно, но виновник ДТП почти не пострадал. Он вышел из машины и уселся на бордюр рядом с дорогой, а после заявлял прохожим, что "у него денег много", поэтому откупится. Однако семья погибшего отказалась принимать помощь у убийцы своего отца и мужа. Теперь Михаилу Ефремову грозит до 12 лет тюрьмы.

Правда, адвокат подсудимого уверяет, что сможет вытащить подопечного из передряги. Как заявил юрист, он уже вел несколько подобных дел, и все они закончились оправдательным приговором, пишет dni.ru.

Эльман Пашаев заявил, что для него не будет победой, если актеру в итоге дадут условный срок. Правозащитник уже не первую неделю ведет в прессе пикировку с адвокатом потерпевших и ищет доказательства невиновности Михаила Ефремова.

Вся эта возня вокруг аварии у народа начала вызывать легкое раздражение. Многие не могут поверить, что артист решил все-таки выкрутиться из этой истории. Через несколько дней после случившегося актер записал видеообращение, в котором клялся и божился, что не собирается "отмазываться".