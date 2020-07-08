ВИДЕО ⟩ Пярну – город, который не спит! Клубная тусовка переместилась на улицы летней столицы

«Что-то изменилось? Как вы думаете, коронавирус повлиял, например, на цены?» – спрашивает у отдыхающих ведущая Reporter Эда-Лииз Канн.

«Цены стали более высокими», – жалуется девушка. «Да нет, сильно ничего не изменилось, кроме того, что в основном отдыхают местные, а туристов совсем не видать», – добавляет парень.