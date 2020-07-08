Ср, 8.07.2020
Роберт Паттинсон о съемках на Лаагна-теэ: «Я ничего не видел через лобовое стекло» СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>

ВИДЕО ⟩ Пярну – город, который не спит! Cмотрите, как зажигает народ в летней столице

Стоит солнцу зайти за горизонт, как улицы летней столицы Эстонии оживают! «Послекоронавирусные» времена несколько изменили привычный уклад Пярну, и теперь можно веселиться и танцевать прямо на улицах. Смотрите видеорепортаж портала Reporter.

«Что-то изменилось? Как вы думаете, коронавирус повлиял, например, на цены?» – спрашивает у отдыхающих ведущая Reporter Эда-Лииз Канн.

«Цены стали более высокими», – жалуется девушка. «Да нет, сильно ничего не изменилось, кроме того, что в основном отдыхают местные, а туристов совсем не видать», – добавляет парень. 

В Пярну приезжают со всех городов Эстонии - из Таллинна, Рапла, Курессааре, Вильянди и других. 

Согласно прогнозу погоды, вторая половина июля ожидается более теплой и солнечной, поэтому Пярну вновь станет эстонской меккой летнего отдыха. 

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