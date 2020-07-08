МЕСТА, КУДА НЕ ПОПАСТЬ ⟩ Назад в СССР: в рамках Open House Tallinn откроют Горхолл и покажут все, что скрывает это уникальное здание

Хотя начавшееся в Лондоне архитектурное мероприятие разрослось на пять континентов, его идея состоит в том, чтобы открыть родной город жителям – это местное мероприятие для местных жителей. Экскурсии в программе Open House проводят интересующиеся культурой и архитектурой гиды-добровольцы, изучившие историю и архитектуру того или иного места при помощи профессионалов, а также прошедшее небольшое обучение для гидов. Помимо экскурсий на эстонском, в этом году в рамках Open House Tallinn также пройдут экскурсии на русском языке в Горхолле, квартале Porto Franco, Центре русской культуры и Котле культуры.

«Я советую настоящим ценителям архитектуры воспользоваться возможностью и отправиться на несколько специальных экскурсий, которые будут проводить сами архитекторы. На Коплиских линиях в субботу в 12 и в 13 часов проведут экскурсии архитектор Ове Оот и ландшафтный архитектор Кайе Кульдкепп, – рекомендует одна из продюсеров Open House Tallinn Мария Кристийн Петерсон. - Также есть уникальная возможность пойти на экскурсии в два учебных корпуса Таллинского университета с директором Балтийского института кино, медиа, искусств и коммуникации Катрин Сакс. Эти экскурсии пройдут как в субботу, так и в воскресенье в 12-16 часов».

Во всех экскурсиях можно принять участие без предварительной регистрации, исключение составляют Горхолл и посольство Швеции. Горхолл ожидаемо стал одним из магнитов программы, и экскурсии как на эстонском, так и на русском заполнились менее чем за сутки.

«Мы прогнозируем большой интерес публики к девелоперским проектам, в последние годы заметно изменившим облик Таллинна: Porto Franco, Ноблесснер, квартал Ротерманни и Коплиские линии. В Ротерманни двери распахнет контора Refleks Design, расположенная в стеклянной пристройке на крыше зернового элеватора. На прежде печально известных Коплиских линиях теперь можно прогуляться в красивой и безопасной жизненной среде на новеньком променаде, – говорит Петерсон. - Также внимания заслуживают как новые, так и старые своеобразные строения, будь то приступивший в этом году к работе уникальный и построенный из морских контейнеров Hektor Konteinerhotell в Теллискиви, лыжный трамплин в Нымме и несколько церквей».

Впервые прошедшее в Лондоне в 1992 году архитектурное мероприятие Open House на сегодняшний день распространилось на пять континентов и ежегодно его посещает более 1,5 миллиона человек.

Open House Tallinn прошел в первый раз в апреле 2019 года и в мероприятии приняло участие почти 5000 таллиннцев. Самым популярным объектом Open House в прошлом году стала расположенная в квартале Ротерманна квартира с террасой на крыше, которую в ходе проводившихся два дня экскурсий посетило в общей сложности 537 человек. В тройку по посещаемости также вошли машинный зал фабрики Лютера и редакция газеты Äripäev с 357 посещениями и новое здание Художественной академии с 347 посетителями.