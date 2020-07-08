«Так много радости!» Киркоров известил поклонников о прибавлении в семье

Прибавление в семье Филиппа Киркорова доставило массу счастливых моментов звезде и его детям. «Королю эстрады» сделали подарок под стать — красивого коня в яблоках. Скакуна голштинской породы назвали Клод. Животное с первой секунды покорило новых хозяев. Об этом певец с гордостью сообщил поклонникам в День семьи, любви и верности.

«Добро пожаловать в нашу семью, Клод Киркоров! Да, у нас прибавление. Так много радости нам доставило это событие — к нам приехал наш конь Клод. Будем одаривать счастьем и заботой, а счастье семейное у нас есть, и я верю, мы приложим все усилия, чтобы с каждым днем его делать ярче, крепче и больше. И сегодня. И следующий. И каждый новый день. И теперь наши семейные дни будем проводить на конюшне», — написал переполняемый эмоциями Киркоров.