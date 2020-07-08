ВИДЕО ⟩ Слабонервным не смотреть: так выглядит камера пыток, которую обнаружила голландская полиция

22 июня голландская полиция в ходе обыска площади, которая расположена на голландско-бельгийской границе, задержала шесть человек, подозреваемых в похищении людей и захвате заложников, сообщает CNN.

Все шестеро арестованных – из Нидерландов. В понедельник амстердамский суд заключил их под стражу на 90 дней.

Помимо шести корабельных контейнеров, полиция конфисковала 25 единиц оружия.

Согласно пресс-релизу госпрокуратуры, к потолку и полу каждого контейнера были прикреплены наручники, чтобы кого-нибудь подвешивать. Комнаты были отделаны звукопоглощающими панелями и теплоизоляционной пленкой. В одном контейнере также находилось стоматологическое кресло с ремнями для связывания ног и рук.

Среди прочего были обнаружены садовые ножницы, скарификаторы, пила, скальпель, плоскогубцы, наручники, кастет, скотч и черные пакеты, которые можно было надеть на голову жертвы. Контейнеры также были оснащены камерами дистанционного наблюдения. Кроме того, чиновники обнаружили три украденных фургона, два автомобиля BMW, семь пистолетов и китайскую версию АК-47.

В результате обыска домов в Роттердаме было найдено, среди прочего, 24 кг МДМА.

По данным властей, расследование началось в апреле, в ходе которого полиция имела доступ к зашифрованной сети чата EncroChat для отслеживания перемещений и планов группы.

EncroChat был онлайн платформой криминального рынка для секретного мобильного обмена мгновенными сообщениями. Платформу использовали более 60 000 человек.

Обнаружение контейнеров является частью серии недавних успешных рейдов полиции Великобритании и Европы, основанных на взломе и информации из сети EncroChat.