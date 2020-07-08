ТОП-5 ⟩ Никогда не поздно! Эстонские звезды, которые сочетались узами брака в солидном возрасте

Любви все возрасты покорны и это подтверждают некоторые знаменитые пары из Эстонии, которые заключили брачные союзы в зрелом возрасте, пишет Elu24.

Хеймар Ленк и Хелле Вирт-Ленк

Бывший член Рийгикогу Хеймар Ленк (73) женился на Хелле Вирт 24 июня 2016 года. Ленк сделал предложение возлюбленной в апреле того же года. До свадьбы политик жил в столичном районе Нымме, однако после бракосочетания живет с женой в Пылва.

Heimar Lenk ja Helle Virt-Lenk ФОТО: Reporter.ee





Яан Тоотс и Эве Кирс

27 мая 2017 года в свадебные колокола в Домском соборе в Таллинне звучали для предпринимателя Яана Тоотса (62) и одной из богатейших женщин Эстонии Эве Кирс (45). Пара познакомилась на ярмарке недвижимости в Риге. После свадьбы Эве взяла фамилию мужа. Пара растит дочь Элизабет.



Кристи и Ян Лойго

Бывший продюсер благотворительной передачи на Kanal 2 «Kodutunne» Кристи Лойго (42) и ее возлюбленный Ян поженились 10 мая 2019 года на пляже в Пярнумаа.

ФОТО: Madis Sinivee

Тоомас Хендрик и Иева Ильвес

2 января 2016 года тогдашний президент Эстонской Республики Тоомас Хендрик Ильвес (66) и его возлюбленная Иева Купце (42) поженились. В ноябре того же года у них родился сын Ханс Хендрик Ильвес.

Яак и Мариан Ааб