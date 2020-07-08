8 июля 2020, 14:23
ЧИТАТЬ
ТОП-5 ⟩ Никогда не поздно! Эстонские звезды, которые сочетались узами брака в солидном возрасте
СТАТЬЮ
Любви все возрасты покорны и это подтверждают некоторые знаменитые пары из Эстонии, которые заключили брачные союзы в зрелом возрасте, пишет Elu24.
Хеймар Ленк и Хелле Вирт-Ленк
Бывший член Рийгикогу Хеймар Ленк (73) женился на Хелле Вирт 24 июня 2016 года. Ленк сделал предложение возлюбленной в апреле того же года. До свадьбы политик жил в столичном районе Нымме, однако после бракосочетания живет с женой в Пылва.
Яан Тоотс и Эве Кирс
27 мая 2017 года в свадебные колокола в Домском соборе в Таллинне звучали для предпринимателя Яана Тоотса (62) и одной из богатейших женщин Эстонии Эве Кирс (45). Пара познакомилась на ярмарке недвижимости в Риге. После свадьбы Эве взяла фамилию мужа. Пара растит дочь Элизабет.
Кристи и Ян Лойго
Бывший продюсер благотворительной передачи на Kanal 2 «Kodutunne» Кристи Лойго (42) и ее возлюбленный Ян поженились 10 мая 2019 года на пляже в Пярнумаа.
Тоомас Хендрик и Иева Ильвес
2 января 2016 года тогдашний президент Эстонской Республики Тоомас Хендрик Ильвес (66) и его возлюбленная Иева Купце (42) поженились. В ноябре того же года у них родился сын Ханс Хендрик Ильвес.
Яак и Мариан Ааб
Министр государственного управления Эстонии Яак Ааб (60) в прошлую субботу женился на своей возлюбленной Мариан. Об их отношениях стало известно в 2016 году.