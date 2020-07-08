ГАЛЕРЕЯ ⟩ Посмотрите на этих эстонских красоток, любящих автомобили и крутые виражи

Вы, конечно же, видели обворожительных красавиц, выводящих пилотов на стартовые позиции во время мото-и автогонок — их называют грид-герлз. 60 девушек подали заявки на участие в конкурсе грид-герлз, который устраивал портал Elu24 и Эстонский союз дрифта. И вот жюри выбрало 12 финалистов.

Еще до начала конкурса представительница Эстонского дрифт-союза Керли Мянгель говорила, что выбор будет сложным, потому что многие девушки интересуются автомобилями и захотят принять участие в конкурсе. В итоге в финал прошли 12 конкурсанток, из которых победили шесть самых красивых участниц: трех выбрали путем народного голосования, а других отобрали члены жюри.

Во время конкурса было отдано 43 492 голоса.

ПОБЕДИТЕЛЬНИЦЫ ГОЛОСОВАНИЯ

АРАБЕЛЛА СААЛИСТЕ (19)

Энергичная и яркая любительница автомобилей Арабелла в прошлом занималась танцами и работала моделью. ФОТО: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

Арабелле нравится быть в центре внимания. ФОТО: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

АННИКА ВЕНДЛА (22)

Выросшая в сельской местости позитивная и энергичная Анника — настоящий фанат автомобилей. ФОТО: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

Анника не боится камеры и поражает мужчин своей внешностью. ФОТО: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

КЕРТУ ЛИЛЛЕ (19)

Керту — веселая девушка, любящая красивые машины и адреналин. ФОТО: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

Керту посещает автомобильные мероприятия нескольких лет и знает, что из себя представляют грид-герлз. ФОТО: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

ВЫБОР ЖЮРИ

ЛЕАНИКА ЛЮНТЕР (25)

Спортивная и смелая Леаника — целеустремленная красотка ФОТО: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

У Леаники есть мечта: однажды прокатиться на дрифт-машине, и, кажется, она скоро сбудется! ФОТО: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

КЕРТУ АЛЬТЕРМАН (19)

В свободное время Керту занимается шитьем, танцами и тайским боксом, любит машины и жаждет новых знакомств. ФОТО: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

Керту всегда готова к новым впечатлениям и знакомствам! ФОТО: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

АНЕЛЛЕ АВАСТЕ (25)

Анелле нравятся автомобили и скорость. Она смелая, веселая и любит общаться с людьми. ФОТО: Konstantin Sednev / Postimees Grupp