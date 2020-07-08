Вы, конечно же, видели обворожительных красавиц, выводящих пилотов на стартовые позиции во время мото-и автогонок — их называют грид-герлз. 60 девушек подали заявки на участие в конкурсе грид-герлз, который устраивал портал Elu24 и Эстонский союз дрифта. И вот жюри выбрало 12 финалистов.
Еще до начала конкурса представительница Эстонского дрифт-союза Керли Мянгель говорила, что выбор будет сложным, потому что многие девушки интересуются автомобилями и захотят принять участие в конкурсе. В итоге в финал прошли 12 конкурсанток, из которых победили шесть самых красивых участниц: трех выбрали путем народного голосования, а других отобрали члены жюри.