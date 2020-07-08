СВЕДУТ С УМА ⟩ Смотрите, эстонские красотки показали себя в таких бикини, что всем стало жарко!

5 июля 1946 года французский автомобильный инженер Луи Реар изобрел пляжную одежду из двух частей, которая стала называться бикини. Изобретение Реара было представлено публике на одном из модных показов в Париже.

Изобретатель долгое время не мог найти модель, которая согласилась бы пройти по подиуму в таком экстремальном для того времени виде. В конце концов он встретил Мишелин Бернардини, стриптизершу из Casino de Paris, согласившаяся стать его моделью.