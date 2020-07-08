Ср, 8.07.2020
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СВЕДУТ С УМА ⟩ Смотрите, эстонские красотки показали себя в таких бикини, что всем стало жарко!

Мэрилин Нау

ФОТО: Instagram.com/merylinnau

5 июля мир отмечал Международный день бикини. Портал Elu24 предлагает уникальную подборку эстонских звезд в бикини!

5 июля 1946 года французский автомобильный инженер Луи Реар изобрел пляжную одежду из двух частей, которая стала называться бикини. Изобретение Реара было представлено публике на одном из модных показов в Париже. 

Изобретатель долгое время не мог найти модель, которая согласилась бы пройти по подиуму в таком экстремальном для того времени виде. В конце концов он встретил Мишелин Бернардини, стриптизершу из Casino de Paris, согласившаяся стать его моделью.

Катри Катс

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uniform

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Модель Мэрилин Нау

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Модель Мирьям Вяльяотс

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I am just missing this little sun of a beach 🧜‍♀️ #rainydays

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Блогер Анита Сибул

Блогер и путешественница Лиза Линд

Оперная певица Элина Нечаева 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Family summer vibes☀️💕 Have a wonderful weekend my dears😍

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Блогер Мэрилин Таймре

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Виктория Виллиг 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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