Ср, 8.07.2020
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А РАНЬШЕ БЫЛА ДЕВУШКА ⟩ Сергея Лазарева засняли в Сочи в компании знойного красавца

Сергей Лазарев

ФОТО: Gavriil Grigorov/tass

Известный российский певец Сергей Лазарев опубликовал на своей странице в Instagram новый пост, судя по которому, в связи с пандемией по коронавирусу, для отдыха он выбрал курорт Роза Хутор в Сочи вместо привычных пляжей Майами, пишет Topnews.

На снимках Лазарев запечатлен в районе Красной Поляны на шатающемся над пропастью мосту. «Роза Пик на Красной Поляне! Восторг!! +14 градусов! Сегодня весь день провели с друзьями на Розе Хутор, поднимались на самую высокую точку на 2320 метров! Смотрите сторис! Это! Всем советую!!» - написал исполнитель в аккаунте шестого июля.

Однако внимательные отдыхающие заметили, что на отдых артист прибыл не в одиночестве, а в компании 34-летнего певца Алекса Малиновского, оставив своих детей дома.

Сергей Лазарев с бойфрендом в Сочи

Все время они проводят вместе. В частности они посетили горный курорт «Роза Хутор», после чего арендовали яхту. Лазарев и Малиновский при этом похвастались перед поклонниками обнаженными торсами.

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