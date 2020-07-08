А РАНЬШЕ БЫЛА ДЕВУШКА ⟩ Сергея Лазарева засняли в Сочи в компании знойного красавца

На снимках Лазарев запечатлен в районе Красной Поляны на шатающемся над пропастью мосту. «Роза Пик на Красной Поляне! Восторг!! +14 градусов! Сегодня весь день провели с друзьями на Розе Хутор, поднимались на самую высокую точку на 2320 метров! Смотрите сторис! Это! Всем советую!!» - написал исполнитель в аккаунте шестого июля.

Однако внимательные отдыхающие заметили, что на отдых артист прибыл не в одиночестве, а в компании 34-летнего певца Алекса Малиновского, оставив своих детей дома.