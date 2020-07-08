БЕДНАЯ! ⟩ Сестра Влада Топалова с марта безвылазно живет в Таллинне, ходит в одних и тех же кроссовках и скучает по роскошной жизни в Москве

Ранее в ее Instagram появлялись довольно странные посты, где 30-летняя женщина жаловалась на какие-то немыслимые сложности, через которые ей пришлось пройти буквально весной, а ее супруг давал объявления в Facebook о том, что им необходима няня. И вот вчера Алину, что называется, прорвало.

Ее пост - это крик души человека, которому реально плохо. Но не потому, что какое-то страшное несчастье произошло в Алининой семье, а потому, что Москва, подружки в «тяжелом люксе», завтраки и ужины в дорогих ресторанах, где средний чек за простенький, но изысканный завтрак на две персоны может начинаться от 500 евро, та роскошь, к которой сестра Влада Топалова, как можно понять, привыкла с детства, недостижима теперь из-за существующего положения вещей.

Алина скучает по своей «бомбической» машине, по стеллажам с фантастической обувью, которыми заполнен ее московский дом, да просто ей хочется увидеть соболя, бриллианты и машины с водителями. Увы, западный Таллинн не может ей дать всего этого. Поэтому ей приходится ходить в одних и тех же кроссовках с марта, быть «политкорректной» и «терпимой» и пить просекко в наших ресторанах вместо шампанского.

Алина Топалова и Томас Несон ФОТО: Instagram

Стоит сказать, что Алина еще скучает и по драйву, которого в российском мегаполисе в миллион раз больше, чем у нас, по работе и красивому виду из окна московской квартиры. Словом, Алине очень плохо.

Вот что написала Алина в своем длинном посте в Instagram.

«Вчера мы с мужем смотрели документальный фильм про AI от Bloomberg, и вдруг там начался сюжет про Москву.

При первых же кадрах вида на Кремль с Большого Каменного моста у меня больно защемило где-то в груди, а на глазах выступили слезы. Я увидела свой родной город словно… впервые.

Я поняла, что за время карантина, за эти пять месяцев, я забыла её!!!

Я забыла Москву.

Я забыла себя в Москве.

Я забыла свою прежнюю жизнь в Москве.

Я забыла про ужины в «Сыроварне» на Бадаевском и про завтраки в Remy.

Я забыла, как заходит ко мне на встречу на завтрак на Патриках в каком-то очередном бомбическом луке мой любимый @slavagee.

Я забыла, какая бомбическая у меня в Москве стоит машина.

Я забыла, какой фантастически красивый вид открывается у меня из окна, и как по утрам спальню заливает светом солнце.

Я забыла, как была расписана каждая минута каждого дня, и все так в кайф, вся эта беготня в такой радости!

Я забыла, как каждый день, каждый день без исключений приносил нового клиента, новый проект, новое предложение, новую возможность, новое знакомство, новое приключение.

Я, приехавшая в Таллинн 1-ого марта в шубе с чемоданом вещей на одну неделю, как я тогда полагала, забыла, какой роскошный гардероб ждет меня в Москве.

Оказавшись в Таллине в одних зимних сапогах, я купила себе белые кроссовки, чтобы было в чем «доходить до возвращения». Я ношу их каждый день уже несколько месяцев, и я забыла про свои стеллажи с бесчетным количеством фантастической обуви всех стилей и оттенков, которая ждет меня там.

Меня очень смутили охватившие меня эмоции и всё, что я почувствовала. Я долго не могла уснуть. Проснулась же я с ясным, четким, словно пером написанным у меня в голове желанием.

Я хочу бокал шампанского, а не просекко.

Я хочу на морепродукты в «Сахалин».

Я хочу, чтобы за соседним столом снова сидели красивые девушки в крестиках Graff.

Я хочу снова с замиранием сердца смотреть на наших красивых, роскошных клиентов.

Я хочу снова увидеть, как из Майбаха в соболиной шубе выходит солидная дама. Я хочу просто снова увидеть машину с водителем.

Я хочу завтракать в «Пушкине» с подружкой», - написала расстроенная и унесенная простой таллиннской жизнью женщина, вышедшая замуж за эстонца.

ФОТО: Instagram