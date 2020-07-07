Стирка — серьезное испытание для одежды. Порошки и отбеливатели, горячая вода, отжим — буквально всё это сокращает срок службы ткани, даже при правильном их использовании! Так что делать это нужно аккуратно и с умом.
Именно об этом рассказывает setafi.com, как правильно стирать одежду, чтобы она служила дольше.
О том, что перед загрузкой в барабан следует отделять белое от цветного, наслышаны многие. Но при этом упускается из виду еще один немаловажный момент: вещи также полагается сортировать и по степени загрязнения.
Важно! То, что нужно лишь немного освежить, лучше отправить на проветривание, а потом обработать парогенератором. Так и срок службы ткани удастся продлить, и одежда будет выглядеть опрятно.
Сильнозагрязненные вещи нуждаются в более интенсивном режиме стирки, нежели чистые. Именно поэтому не стоит подвергать ненужному испытанию футболку без трудновыводимых пятен, отправляя её в барабан вместе с испачканной в траве рубашкой.
Цветные ткани тоже нуждаются в особом подходе. Первое — такие вещи лучше выворачивать наизнанку перед стиркой. Это помогает замедлить выцветание. Ну а второе — новые одежду или бельё следует проверить на стойкость краски перед первой стиркой. Сделать это просто: нужно замочить небольшой участок ткани, намылить его, сполоснуть и дать высохнуть. Если после такого теста различий в цвете не обнаружено, вещь не линяет.
Еще один не совсем очевидный момент — сортировка по типу ткани. Хлопок, например, несовместим с синтетикой, а флис вообще не терпит никакого соседства.
Выбрать правильный порошок и застегнуть всё, что можно — это азы, касающиеся даже отправляемого в специальный мешочек бюстгальтера. А вот о том, что долго копить грязную одежду перед погрузкой в барабан, нельзя — многие забывают. Кто-то из-за незнания того, что застарелые пятна вытравливаются сложнее, даже если они незначительные. Другие же — с целью экономии воды и электроэнергии, которые тратятся интенсивнее, если вместо загрузки полного барабана приходится стирать понемногу, но часто.
Выбирать между сохранностью вещей и счетами за коммунальные услуги — дело личное. Однако если практикуется складирование одежды, для этих целей лучше выбирать корзины с вентиляцией. Причина проста: в герметичных контейнерах и сумках грязь быстрее въедается в ткань. Да и запах там иногда образовывается такой, что и стирка помогает слабо.
Ну и самое интересное: проверка карманов. Иногда в них оказываются ценные вещи, которые можно испортить в процессе стирки. Но гораздо чаще там обнаруживается разная мелочь, способная повредить одежду или машинку.
Тонкости правильной стирки
Закидывая в барабан пуховики или подушки, желательно закинуть туда же несколько резиновых мячиков. Они не дадут сваляться наполнителю.
Среди прочих полезных советов можно выделить следующие
- Шерсть для лучшей сохранности следует стирать хозяйственным мылом.
- Трикотаж и хлопчатобумажная ткань хорошо отзываются на низкие температуры. Причём полоскание нужно проводить в более прохладной воде, чем стирку.
- Шелк и синтетика нуждаются в бережном, не выше 600 оборотов в минуту, отжиме. А после ручного полоскания их нельзя выкручиваться — лучше дать влаге стечь.
- Правильный выбор порошка следует сочетать с соблюдением дозировки, рекомендуемой производителем. В противном случае пена может не вымыться из одежды, а это приводит к быстрой потере её свежести.
- Если предстоит стирать ангору или мохер, рекомендуется добавлять в отсек для порошка немного глицерина.
- Лайкру нельзя кипятить или отбеливать.
- Для изделий из тонкой ткани лучше использовать жидкий порошок.
- Льняные вещи нежелательно отправлять в барабан: ручная стирка позволит сохранить их привлекательность намного дольше.
Ну, и полезные советы для тех, кто любит джинсы. Чтобы они меньше линяли, рекомендуется стирать их только после предварительного выворачивания. Застёгнутые пуговицы и молния хорошо предохраняют от деформации пояса. Если же обойтись без отжима, и дать воде стечь с материала, можно забыть о глажке, которую не любит джинс. Кроме того, такая хитрость позволяет вещи немного «сесть», вернув свой изначальный размер.