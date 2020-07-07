Именно об этом рассказывает setafi.com, как правильно стирать одежду, чтобы она служила дольше.

Особенности сортировки

О том, что перед загрузкой в барабан следует отделять белое от цветного, наслышаны многие. Но при этом упускается из виду еще один немаловажный момент: вещи также полагается сортировать и по степени загрязнения.

Важно! То, что нужно лишь немного освежить, лучше отправить на проветривание, а потом обработать парогенератором. Так и срок службы ткани удастся продлить, и одежда будет выглядеть опрятно.

Сильнозагрязненные вещи нуждаются в более интенсивном режиме стирки, нежели чистые. Именно поэтому не стоит подвергать ненужному испытанию футболку без трудновыводимых пятен, отправляя её в барабан вместе с испачканной в траве рубашкой.

Цветные ткани тоже нуждаются в особом подходе. Первое — такие вещи лучше выворачивать наизнанку перед стиркой. Это помогает замедлить выцветание. Ну а второе — новые одежду или бельё следует проверить на стойкость краски перед первой стиркой. Сделать это просто: нужно замочить небольшой участок ткани, намылить его, сполоснуть и дать высохнуть. Если после такого теста различий в цвете не обнаружено, вещь не линяет.

Еще один не совсем очевидный момент — сортировка по типу ткани. Хлопок, например, несовместим с синтетикой, а флис вообще не терпит никакого соседства.

Что нужно сделать до начала стирки

Выбрать правильный порошок и застегнуть всё, что можно — это азы, касающиеся даже отправляемого в специальный мешочек бюстгальтера. А вот о том, что долго копить грязную одежду перед погрузкой в барабан, нельзя — многие забывают. Кто-то из-за незнания того, что застарелые пятна вытравливаются сложнее, даже если они незначительные. Другие же — с целью экономии воды и электроэнергии, которые тратятся интенсивнее, если вместо загрузки полного барабана приходится стирать понемногу, но часто.

Выбирать между сохранностью вещей и счетами за коммунальные услуги — дело личное. Однако если практикуется складирование одежды, для этих целей лучше выбирать корзины с вентиляцией. Причина проста: в герметичных контейнерах и сумках грязь быстрее въедается в ткань. Да и запах там иногда образовывается такой, что и стирка помогает слабо.

Важно! Серьезные пятна лучше удалять сразу после их появления. Предприняв экстренные меры, такие как обработка жирного пятна моющим средством или замачивание крови в холодной воде, вещь споласкивают и просушивают. И лишь после этого её можно отправлять в корзину для грязного белья.

Ну и самое интересное: проверка карманов. Иногда в них оказываются ценные вещи, которые можно испортить в процессе стирки. Но гораздо чаще там обнаруживается разная мелочь, способная повредить одежду или машинку.

Тонкости правильной стирки

Закидывая в барабан пуховики или подушки, желательно закинуть туда же несколько резиновых мячиков. Они не дадут сваляться наполнителю.

Среди прочих полезных советов можно выделить следующие

Шерсть для лучшей сохранности следует стирать хозяйственным мылом. Трикотаж и хлопчатобумажная ткань хорошо отзываются на низкие температуры. Причём полоскание нужно проводить в более прохладной воде, чем стирку. Шелк и синтетика нуждаются в бережном, не выше 600 оборотов в минуту, отжиме. А после ручного полоскания их нельзя выкручиваться — лучше дать влаге стечь. Правильный выбор порошка следует сочетать с соблюдением дозировки, рекомендуемой производителем. В противном случае пена может не вымыться из одежды, а это приводит к быстрой потере её свежести. Если предстоит стирать ангору или мохер, рекомендуется добавлять в отсек для порошка немного глицерина. Лайкру нельзя кипятить или отбеливать. Для изделий из тонкой ткани лучше использовать жидкий порошок. Льняные вещи нежелательно отправлять в барабан: ручная стирка позволит сохранить их привлекательность намного дольше.