ВИДЕО ⟩ Ивлеева отметила годовщину свадьбы с Элджеем пальбой из автомата

Блогерша и телеведущая Настя Ивлеева выложила на своей странице в Instagram «пугающее» видео, на котором она в белом облегающем платье несколько раз выстреливает из автомата в воздух.

Рядом с ней стоит ее муж рэпер Элджей, широко расставив ноги и закрыв уши, а на заднем фоне виднеются большие сиреневые шары, обсыпанные серебряной мишурой.

«Это любовь! Да, @sayonaraboy», — отметила в подписи к видео Ивлеева, поставив рядом с ником супруга эмодзи кольца и сердечка.

Необычный антураж, а также пояснение блогера заставили поклонников предположить, что таким образом влюбленные отметили годовщину свадьбы, которая состоялась летом прошлого года. Некоторые подписчики заметили, что Ивлеева и Элджей отпраздновали важное событие в их «типичной» манере.