ВИДЕО ⟩ Ивлеева отметила годовщину свадьбы с Элджеем пальбой из автомата

Блогер выложила видео, на котором предстала в белом облегающем платье рядом со своим супругом, пишет Пятый канал.
Блогерша и телеведущая Настя Ивлеева выложила на своей странице в Instagram «пугающее» видео, на котором она в белом облегающем платье несколько раз выстреливает из автомата в воздух.
Рядом с ней стоит ее муж рэпер Элджей, широко расставив ноги и закрыв уши, а на заднем фоне виднеются большие сиреневые шары, обсыпанные серебряной мишурой.
«Это любовь! Да, @sayonaraboy», — отметила в подписи к видео Ивлеева, поставив рядом с ником супруга эмодзи кольца и сердечка.
Необычный антураж, а также пояснение блогера заставили поклонников предположить, что таким образом влюбленные отметили годовщину свадьбы, которая состоялась летом прошлого года. Некоторые подписчики заметили, что Ивлеева и Элджей отпраздновали важное событие в их «типичной» манере.
О свадьбе Насти Ивлеева и Элджея стало известно в начале сентября, когда молодожены уже вовсю наслаждались медовым месяцем. Как позже призналась блогерша, рэпер сделал ей предложение 8 марта, однако никаких подробностей свадебных торжеств Ивлеева раскрывать не стала.