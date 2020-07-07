Сексуальная агрессорша или игривая кошечка: чем ваш знак Зодиака покоряет мужчин в постели?

Каждый знак Зодиака выделяется отдельными чертами характера, целями в жизнь и манерой поведения. Кроме этого, у каждой представительницы того или иного знака есть свои фишки в сексуальной жизни. Чем женщины разных знаков зодиака покоряют мужчин в постели и с кем лучше вести половую жизнь, рассказывает 5-tv.ru.

Овен

Девушки-Овны упорны как бараны и им присущи черты завоевательниц. Факт сексуального завоевания партнера в постели для них крайне важен. Эмоции во время секса играют немаловажную роль, что сильно заводит мужчин. Если все их желания воплощаются в жизнь, то и секс получается фантастическим. Лучше всего в постели представительницы этого знака Зодиака чувствуют себя со Скорпионами, Львами и Весами.

Телец

Представительницы этого знака больше чувствительные, чем сексуальные. Именно поэтому им важно не только сексуальное возбуждение, но и тактильность: прикосновения, запахи, звуки. Кроме того, они любят быть объектом желаний и потакать своего сексуальному партнеру в постели, например это хорошо получается с Раками, Скорпионами и Девами. Женщины-Тельцы не любят тратить время впустую и плохой секс надолго оставляет отпечаток в их душе.

Близнецы

Такие девушки любят эксперименты в своей сексуальной жизни, их всегда манит что-то новое и неизведанное. Особенно их возбуждают непривычные места для секса, например примерочная в магазине или джакузи под открытым небом. Близнецы живут в ладу со своей сексуальностью, без проблем флиртуют и кокетничают с мужчинами. Этим представительницам знака Зодиака лучше всего реализовывать свои фантазии с Овнами, Близнецами и Водолеями.

Рак

Для женщин-Раков самое главное в сексуальной жизни — безопасность. Пока они не чувствуют, что та или иная опасность им не грозит, качественный и хороший секс вряд ли им светит. Но у них хорошо развита интуиция, благодаря чему Раки женского пола быстро понимают, чего ожидать от партнера и что он хочет получить в постели. Также девушки-Раки очень творческие во время половой близости и больше всего в этом их понимают Тельцы, Львы и Рыбы.

Лев

Львицы славятся своим сильным либидо. Эти флюиды чувствуют мужчины и буквально вьются вокруг них косяками. Девушки-Львы внимательные и прекрасные любовницы, но до тех пор, пока их таланты и сексуальные желание не начнут критиковать. Как бы это странно не звучало, но главной эрогенной зоны таких женщин является спина. Свой потенциал в постели Львы могут реализовать в полной мере с мужчинам-Скорпионами, Рыбами и Стрельцами.

Девы