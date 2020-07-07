ВОТ ЭТО НОВОСТЬ! ⟩ Илья Авербух закрутил роман со звездой «Папиных дочек» Лизой Арзамасовой

Фигурист и актриса долгое время держали подробности личной жизни в секрете. Звездам часто приписывали романы с известными коллегами, однако сегодня выяснилось, что романтические отношения разгорелись именно между ними. Причем Арзамасова лично подтвердила данную информацию, пишет «Стархит».
После громкого развода с Ириной Лобачевой звезда фигурного катания предпочитал скрывать имена новых пассий. В последнее время Авербух и вовсе заявлял, что ведет холостяцкий образ жизни, а дома его ждет только 16-летний сын Мартин. Однако недавно журналистам удалось выяснить, кто же стал возлюбленной спортсмена. Ею оказалась 25-летняя Лиза Арзамасова, известной по роли Галины Сергеевной в «Папиных дочках».
Парочку заметили в одном из заведений. Они сидели на летней веранде, держались за руки и не отводили друг от друга глаз — словом, все говорило о том, что звезд связывают именно романтические отношения. Позже актриса сама подтвердила радостную новость, правда, отметила, что вдаваться в подробности их романа не станет.
Очевидно, влюбленных не смущает значительная разница в возрасте — Авербух старше актрисы на 21 год. Лиза и сама не раз отмечала, что для нее главное в избраннике творческий дар, а не внешность. «Мне нравится занять позицию наблюдателя и со стороны тихонечко любоваться талантливым человеком», — говорила она.
К слову, с Ильей Авербухом артистка познакомилась еще в период съемок в шоу «Лед и пламень». Фигурист являлся не только продюсером проекта, но и его тренером, активно помогая звездным участникам осваивать новую профессию. «Мое сердце давно занято. И я думаю, что это надолго», — откровенничала Лиза.