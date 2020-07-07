ВОТ ЭТО НОВОСТЬ! ⟩ Илья Авербух закрутил роман со звездой «Папиных дочек» Лизой Арзамасовой

После громкого развода с Ириной Лобачевой звезда фигурного катания предпочитал скрывать имена новых пассий. В последнее время Авербух и вовсе заявлял, что ведет холостяцкий образ жизни, а дома его ждет только 16-летний сын Мартин. Однако недавно журналистам удалось выяснить, кто же стал возлюбленной спортсмена. Ею оказалась 25-летняя Лиза Арзамасова, известной по роли Галины Сергеевной в «Папиных дочках».

Парочку заметили в одном из заведений. Они сидели на летней веранде, держались за руки и не отводили друг от друга глаз — словом, все говорило о том, что звезд связывают именно романтические отношения. Позже актриса сама подтвердила радостную новость, правда, отметила, что вдаваться в подробности их романа не станет.

Очевидно, влюбленных не смущает значительная разница в возрасте — Авербух старше актрисы на 21 год. Лиза и сама не раз отмечала, что для нее главное в избраннике творческий дар, а не внешность. «Мне нравится занять позицию наблюдателя и со стороны тихонечко любоваться талантливым человеком», — говорила она.