Вт, 7.07.2020
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«Богиня»: Нюша устроила откровенную фотосессию с мужем

Нюша с мужем Игорем Сивовым.

ФОТО: Скриншот с Instagram

Певица Нюша приняла участие в откровенной фотосъемке, в которой засветился и ее муж. Видео со съемочной площадки Нюша поделилась в своем блоге в Instagram, пишет Пятый канал.

Певица не стала скрывать достоинств своей фигуры, представ в открытых нарядах и нижнем белье. По ходу съемки знаменитость дополняла образы то кожаным жакетом, то тренчем в пол. На некоторых кадрах видно, что она позирует и топлес.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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В фотосессии принял участие и Игорь Сивов — муж Нюши. Они женаты уже три года и воспитывают годовалую дочь Симбу, фотографиями которой Нюша охотно делится с поклонниками, напоминает портал Teleprogramma.pro.

Фанаты не упустили возможность выразить свою любовь и в комментариях к посту с видео:

«Ух, какие»;

«Просто богиня»;

«Крутая!» — писали они своей любимице.

Видео наглядно доказало, что певица постепенно возвращается в форму после беременности и кормления ребенка. Так что у фанатов есть надежда на скорый выход нового альбома певицы.

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