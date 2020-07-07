«Богиня»: Нюша устроила откровенную фотосессию с мужем

Певица не стала скрывать достоинств своей фигуры, представ в открытых нарядах и нижнем белье. По ходу съемки знаменитость дополняла образы то кожаным жакетом, то тренчем в пол. На некоторых кадрах видно, что она позирует и топлес.

В фотосессии принял участие и Игорь Сивов — муж Нюши. Они женаты уже три года и воспитывают годовалую дочь Симбу, фотографиями которой Нюша охотно делится с поклонниками, напоминает портал Teleprogramma.pro.

Фанаты не упустили возможность выразить свою любовь и в комментариях к посту с видео:

«Ух, какие»;

«Просто богиня»;

«Крутая!» — писали они своей любимице.