СТРАННОЕ ВИДЕО ⟩ Поклонники Бритни Спирс всерьез переживают за поп-звезду

В январе 2019 года американская поп-звезда Бритни Спирс оказалась в центре внимания СМИ, поскольку певица приостановила свой тур на неопределенный срок. Она обосновала свое решение тем, что ее отец находился в тяжелом состоянии в больнице.

Чтобы справиться с ментальным стрессом, вызванным проблемами со здоровьем ее отца, Спирс решила обратиться за профессиональной помощью. Весной 2019 года Спирс поступила в психиатрическую клинику и пребывала там 30 дней, выписавшись в мае.

В мае менеджер Спирс намекнул, что, возможно, певица больше никогда не будет выступать. «Насколько я знаю, она не вернется в свой тур в ближайшее время. Она, вероятно, никогда не вернется», - сказал многолетний менеджер Спирс более года назад.

Слева: Бритни Спирс в молодости, в видео "Oops!.. I Did it again". Справа: Бритни Спирс в 2020 г. ФОТО: Kuvatõmmised Instagramist

После проведенного времени в психиатрической клиники Спирс регулярно публикует своеобразные видеоролики, в частности, танцевальные. Однако опубликованные в июле посты заставили фанатов начать волноваться. «Это выглядит гораздо более тревожно, чем ее танцевальные видео», - написал один из фанатов Спирс.

Несколько дней назад Бритни опубликовала видео, в котором она ведет себя очень странно. В заголовке этого поста Спирс объясняет, что она получила букет цветов от своего флориста и с гордостью показывает его своим подписчикам в начале видео.

«Я была так взволнована, что накинула свою любимую желтую рубашку и просто должна была этим поделиться», - заявила Спирс. На фоне видеопоста играет песня канадского поп-артиста The Weeknd, а улыбающийся Бритни крутится с букетом цветов.

Затем певица исчезает из кадра, чтобы выйти перед камерой справа, на этот раз без букета цветов. Спирс снова отходит от камеры, снова и снова возвращается назад и вперед и так десять раз подряд.