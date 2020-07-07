Настя Каменских показала, как выглядела пять лет назад

Кадры, опубликованные Каменских, практически идентичные: певица сидит у старого колодца возле дома. Отличается только одежда: на фото пятилетней давности Настя в кофте и брюках, а на свежем снимке – в платье свободного кроя.

Здесь отдыхает душа. Листай фото, чтобы перенестись вместе со мной на 5 лет назад,

Многочисленные подписчики звезды сошлись во мнении, что за пять лет Настя Каменских практически не изменилась, и написали ей множество комплиментов в комментариях: "Вообще не изменилась! Красотка", "Шикарная тогда и сейчас", "Почти не изменилась, как была красоткой, так и осталась".