ФОТО ⟩ Горько: министр Яак Ааб женился!

Министр государственного управления Яак Ааб (60) в прошедшую субботу женился на своей многолетней возлюбленной Мериане.
Ааб поделился с подписчиками в социальных сетях прекрасной новостью: 4 июля он женился! «Дорогие друзья, я делюсь с вами восхитительными моментами нашей свадьбы с Мариан», - написал он в Facebook.
Новая жена Ааба - Мариан Ааб (девичья фамилия Куллеркупп). Об их отношениях стало известно в 2016 году, пишет ELU24.
Head sõbrad, jagan teiega kauneid hetki minu ja Mariani pulmapäevast 🙂. 4.07.2020Posted by Jaak Aab on Esmaspäev, 6. juuli 2020