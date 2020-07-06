Семь вещей, которые большинство женщин не знают о мужчинах

Признайтесь, что в погоне за любовью и романтикой вы ведете себя иногда слишком эгоистично. Это случается со всеми. У всех нас есть свои представления о том, как должны выглядеть идеальные отношения.

Однако вы когда-нибудь ставили себя на место парня в этом сценарии? Конечно, вы понимаете, чего хотите, и у вас есть представляете, через что придется пройти ради любви. Но, возможно, вы не знаете, какие усилия прикладывают мужчины, чтобы заслужить вашу любовь. Вы допускаете большую ошибку, если даже не попытаетесь понять, как именно устроены представители противоположного пола. Имейте в виду, что чем больше вы знаете о поведении мужчин, тем легче будет установить контакт, а со временем – создать здоровые отношения.

Да, многие девушки, вступающие в отношения с радужными мечтами, в итоге сталкиваются с не всегда приятной реальностью. И всякий раз, когда они переживают опыт разбитого сердца, то думают, что все мужчины «одинаковые» и от самой женщины ничего не зависит.

Вам придется действительно приложить определенные усилия, чтобы понять, что движет поступками вашего мужчины. И если не знаете, с чего начать, тогда, возможно, вам пригодятся несколько основ, описанных в этой статье:

Им также приходится мириться с отказами

Многие отвергнутые женщины потом еще долго играют роль жертвы. Это нормально – грустить из-за того, что вас бросили или отказали. Однако было бы глупо думать, что мужчины вовсе не страдают из-за того, что их отвергают. Тем более, что мужчинам намного чаще приходится мириться с отказами, так как обычно инициатива в создании отношений исходит именно с их стороны.

Они находятся под давлением стереотипов, заставляющих вести себя с женщинами определенным образом

Мужчинам всегда приходится придерживаться высоких стандартов в своем поведении. Им постоянно говорят, что они должны вести себя как джентльмены. Да, именно так и должно быть. Но это порой действительно бывает трудно, и будет несправедливо с вашей стороны, если вы проигнорируете этот факт.

Им не так-то и легко назначить свидание

Конечно, женщина ждет, когда мужчина пригласит ее на свидание. Однако это не значит, что каждый мужчина способен назначать свидания направо и налево. Когда мужчина получает отказ, он зачастую теряет уверенность в том, что ему в дальнейшем необходимо быть настойчивым.

Считается, что мужчина никогда не должен показывать слабость

Мужчин называют представителям сильного пола. И это является правдой, но в физическом смысле – из-за биологических и анатомических факторов. Но в эмоциональном плане это совсем не так. Сложившиеся в обществе стереотипы вынуждают мужчин подавлять свои чувства и притворяться, что все в порядке, когда это не так. И это может быть весьма разрушительным для их душевного здоровья.

В отличие от женщин, им сложнее общаться с окружающими

Женщины просто более чуткие. Это связано с предыдущим пунктом. Поскольку общество не поощряет проявление мужчинами эмоций, им намного сложнее находить контакт с чувствами других людей. По этой причине им не всегда просто общаться с другими людьми.

Они не знают, чего хотят женщины

Большинство женщин не понимают мужчин (иначе бы вы не читали эту статью). Но, честно говоря, мужчины также понятия не имеют, чего хотят женщины. Они так же теряются в догадках в этом плане, как и вы. Естественно, было бы несправедливо ожидать от них чего-то иного.

От них требуют, чтобы они постоянно лидировали в отношениях