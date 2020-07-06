Дженнифер Энистон рассказала о браке с Брэдом Питтом: «Все было неидеально»

Весь этот образ был создан СМИ. Люди видели нас на красной дорожке, но они не знали, как и чем мы жили. Мы были такими же, как и все. Знаменитости ничем не отличаются от остальных, кроме как своей публичностью. Проблемы в личной жизни, успех, боль, переживания – все это, как и у всех других людей,