Пн, 6.07.2020
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Профессиональная уборщица рассказала, каким средством чистит свой унитаз

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ФОТО: Shutterstock

Уборщица делится очень важным советом, как она держит свой унитаз в чистоте.

Оказывается, натуральную вулканическую пемзу, которая идеально подходит для ухода за ногами, можно использовать и для чистки унитазов. По словам специалиста, это единственный способ из сильно загрязненного унитаза сделать чистый и сияющий.

Женщина добавила, что для удаления грязи использует стандартный очиститель для ванной, сообщает thesun.co.uk. Она также отмечает, что всегда держит поверхность унитаза влажной, чтобы не приходилось снова очищать.

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