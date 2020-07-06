ВОТ ЭТО ДА ⟩ Неужели этим можно чистить унитаз?

Профессиональная уборщица делится очень важным советом, как она держит свой унитаз в чистоте.
Оказывается, натуральную вулканическую пемзу, которая идеально подходит для ухода за ногами, можно использовать и для чистки унитазов. По словам специалиста, это единственный способ из сильно загрязненного унитаза сделать чистый и сияющий, пишет ELU24.
Mum shares hack on how to remove tough toilet stains using a pumice stone 👏 https://t.co/F5kiCZvNZd— The Sun (@TheSun) July 5, 2020
Женщина добавила, что для удаления грязи использует стандартный очиститель для ванной, сообщает thesun.co.uk. Она также отмечает, что всегда держит поверхность унитаза влажной, чтобы не приходилось снова очищать.