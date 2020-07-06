Вт, 7.07.2020
Какая предприимчивая! Кристийна Оюланд открыла у своего дома платный пляж для взрослых СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>

ВОТ ЭТО ДА ⟩ Неужели этим можно чистить унитаз?

Pilt on illustratiivne.

ФОТО: Shutterstock

Профессиональная уборщица делится очень важным советом, как она держит свой унитаз в чистоте.

Оказывается, натуральную вулканическую пемзу, которая идеально подходит для ухода за ногами, можно использовать и для чистки унитазов. По словам специалиста, это единственный способ из сильно загрязненного унитаза сделать чистый и сияющий, пишет ELU24.

Женщина добавила, что для удаления грязи использует стандартный очиститель для ванной, сообщает thesun.co.uk. Она также отмечает, что всегда держит поверхность унитаза влажной, чтобы не приходилось снова очищать.

НАВЕРХ