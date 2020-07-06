СМОТРИТЕ ПЕРВЫМИ ⟩ Zanzibar в Ласнамяэ закрылся, но вместо него народ теперь зажигает в новом ирландском пабе!

В прошлую пятницу на месте бывшего Zanzibar около торгового центра Idakeskus открылся новый паб Old Irish Pub.
Смотрите наше эксклюзивное интервью с представителем Old Irish Pub Миллой Карпиковой!
По словам Миллы, Old Irish Pub – это семейный бизнес. От рождения идеи до ее воплощения прошло четыре месяца, за которые был проведен успешный ремонт и ребрендинг, и новенький паб распахнул свои двери.
На задорной вечеринке выступил участник конкурса «Голос Балтии» Вадим Викс, исполнивший известные песни на английском.
Каждую пятницу и субботу в Old Irish Pub планируют проводить живые выступления артистов и устраивать вечера так называемого открытого микрофона, где каждый гость сможет выступить со своей песней или спеть караоке. В меню довольно весомый ассортимент мясных блюд, а также традиционное ирландское пиво! Для любящих покурить есть и терраса с кальянами.