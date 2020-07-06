Пн, 6.07.2020
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СМОТРИТЕ ПЕРВЫМИ ⟩ Zanzibar в Ласнамяэ закрылся, но вместо него народ теперь зажигает в новом ирландском пабе!

Интервью с представителем Old Irish Pub Миллой Карпиковой

ФОТО: Screenshot from video

В прошлую пятницу на месте бывшего Zanzibar около торгового центра Idakeskus открылся новый паб Old Irish Pub. 

Смотрите наше эксклюзивное интервью с представителем Old Irish Pub Миллой Карпиковой!

По словам Миллы, Old Irish Pub – это семейный бизнес. От рождения идеи до ее воплощения прошло четыре месяца, за которые был проведен успешный ремонт и ребрендинг, и новенький паб распахнул свои двери. 

На задорной вечеринке выступил участник конкурса «Голос Балтии» Вадим Викс, исполнивший известные песни на английском.

Каждую пятницу и субботу в Old Irish Pub планируют проводить живые выступления артистов и устраивать вечера так называемого открытого микрофона, где каждый гость сможет выступить со своей песней или спеть караоке. В меню довольно весомый ассортимент мясных блюд, а также традиционное ирландское пиво! Для любящих покурить есть и терраса с кальянами.

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