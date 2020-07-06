Пн, 6.07.2020
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ФОТО ⟩ Оперная певица из Эстонии упала в объятия Эдгара Сависаара

Triin Lellep Eesti muusika live ajal esinemas.

ФОТО: Andres Haabu

31 мая большой деятель эстонской политики отпраздновал свое 70-летие. Однако в начале июля Сависаар объявил, что снова приглашает друзей на хутор в Хундисильма, а оперная певица Триин Леллеп была в числе гостей второй юбилейной вечеринки.

Оперная певица Триин Леллеп опубликовала несколько фотографий с юбилейной вечеринки Сависаара на своей странице в Instagram.

Этот праздник останется в моем сердце до конца моей жизни,

- написала Леллеп в своем посте.

Спасибо, Эдгар Сависаар, это честь - петь для вас.

Судя по публикации Леллеп, среди гостей были также Сильвия Ильвес, Хейди Тамме и Вольдермар Куслап.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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