ФОТО ⟩ Оперная певица из Эстонии упала в объятия Эдгара Сависаара

31 мая большой деятель эстонской политики отпраздновал свое 70-летие. Однако в начале июля Сависаар объявил, что снова приглашает друзей на хутор в Хундисильма, а оперная певица Триин Леллеп была в числе гостей второй юбилейной вечеринки.