«В моей жизни начался новый этап»: Прилучный прокомментировал слухи о романе с Карпович

Уже несколько недель в Сети ходят слухи о том, что актер Павел Прилучный закрутил роман со звездой «Папиных дочек» Мирославой Карпович — Павел и Мирослава вместе играют в спектакле «Косметика врага». С момента официального развода артиста не прошло и месяца, но его все чаще стали видеть в компании Карпович, пишет Экспресс газета.
Сначала Прилучного и Карпович видели вместе на заправке недалеко от Воронежа, а после — вместе с детьми Павла — уже в самом Крыму. Сомнений у поклонников уже не осталось, но сам Прилучный личную жизнь комментировать не спешит. Он написал пост на своей официальной странице в Instagram, в котором настоятельно попросил не лезть в его жизнь и не одолевать вопросами.
В моей жизни давно начался новый этап, который не подразумевает в ней ваше прямое участие. Я такой же человек, как и вы, и я абсолютно уверен в том, что вам так же, как и мне, вряд ли бы импонировало распускание слухов, приписывание несуществующих историй, оскорбления моих близких и прочее злословие в мой адрес. Я хочу максимально избегать фотографирования в общественных местах с незнакомыми мне людьми, моя профессия — моя профессия, для фотосетов — есть фотомодели,
— высказался в своем микроблоге Павел.
Что касается Карпович, то она также хранит молчание, хоть и столкнулась с огромным количеством критики в свой адрес. Мирослава спокойно реагирует на гневные комментарии, но в подробности своей личной жизни вдаваться не желает.