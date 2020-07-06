«В моей жизни начался новый этап»: Прилучный прокомментировал слухи о романе с Карпович

В моей жизни давно начался новый этап, который не подразумевает в ней ваше прямое участие. Я такой же человек, как и вы, и я абсолютно уверен в том, что вам так же, как и мне, вряд ли бы импонировало распускание слухов, приписывание несуществующих историй, оскорбления моих близких и прочее злословие в мой адрес. Я хочу максимально избегать фотографирования в общественных местах с незнакомыми мне людьми, моя профессия — моя профессия, для фотосетов — есть фотомодели,