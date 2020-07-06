ВИДЕО ⟩ Эвелина Бледанс искупалась в горной реке с голым мужчиной

Известная актриса и телеведущая Эвелина Бледанс, как и многие другие российские звезды, отдыхает сейчас вместе с младшим сыном в Сочи. Знаменитость регулярно делится со своими подписчиками в Instagram фотографиями и видео с курорта, но ее последний ролик буквально шокировал интернет-сообщество.

Бледанс отправилась в Красную Поляну, где решила искупаться в горной реке и запечатлеть свой отважный поступок на видео. Однако когда актриса входила в бурный поток, к купанию неожиданно присоединился еще один турист, причем абсолютно голый. В кадр попал мужчина без плавок, который вошел в воду за спиной Эвелины. Этот «сюрприз» не помешал знаменитости выложить видео в сеть.