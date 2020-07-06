В Петербург за 10 евро: Lux Express продает билеты в Россию уже с августа

А в конце сентября в Питер можно уехать вообще за 10 евро со специальным промокодом. Такая цена работает на обе стороны.

Отправиться в путешествие можно с сентября по декабрь, ценовое предложение действительно с понедельника по среду. А чтобы получить цену в 8,80 евро, нужно выставить валюту - рубли. Количество мест ограниченно, сдать билеты, конечно, нельзя.