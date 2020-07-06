В Петербург за 10 евро: Lux Express продает билеты в Россию уже с августа

На страничке автобусного пассажирского перевозчика Lux Express можно купить билет в Санкт-Петербург и отправиться в город на Неве уже в августе.
А в конце сентября в Питер можно уехать вообще за 10 евро со специальным промокодом. Такая цена работает на обе стороны.
Отправиться в путешествие можно с сентября по декабрь, ценовое предложение действительно с понедельника по среду. А чтобы получить цену в 8,80 евро, нужно выставить валюту - рубли. Количество мест ограниченно, сдать билеты, конечно, нельзя.
Но главное, конечно, не цена, а свободная продажа билетов в страну, границы которой на замке. То есть продают билеты на свой страх и риск? Или Lux Express знает что-то, чего мы не знаем?