Вс, 5.07.2020
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ФОТО ⟩ Шоу фонтанов и открытие светового объекта: центр отдыха Lido возобновил работу

ФОТО: Gints Bāliņš/TVNET

В четверг, 2 июля, сеть ресторанов Lido после трехмесячного простоя возобновила работу центра отдыха на улице Краста в Риге, сообщает rus.tvnet.lv

В рамках вечера состоялось выступление основателя и председателя совета Lido Гунара Кирсонса, шоу фонтанов, открытие светового объекта Lido zieds, музыкальное представление, а также различные кулинарные, музыкальные и танцевальные представления в японском, китайском, американском, гавайском и итальянском стилях. 

Галерея: Центр отдыха Lido возобновил работу 

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