ФОТО ⟩ Шоу фонтанов и открытие светового объекта: центр отдыха Lido возобновил работу

В рамках вечера состоялось выступление основателя и председателя совета Lido Гунара Кирсонса, шоу фонтанов, открытие светового объекта Lido zieds, музыкальное представление, а также различные кулинарные, музыкальные и танцевальные представления в японском, китайском, американском, гавайском и итальянском стилях.