Вс, 5.07.2020
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ВИДЕО ⟩ Ей говорят, что она похожа на Собчак, и ее узнают в Rimi: Диана Пашко, которая покорила Лепса и Меладзе

Диана Пашко

ФОТО: TVNET/ Viktors Devjatovs

Осенью 2019 года RUS TVNET запустил программу «В чем фишка?», в которой люди из мира шоу-бизнеса раскрывают секреты своей профессии во время интервью. На этот раз гостьей стала очаровательная латвийская певица Диана Пашко

Сколько Диана себя помнит, она всегда мечтала петь. Музыкального образования у девушки нет, но есть упрямство и чувство перфекционизма. 

Первую известность ей принесли самодельные ролики на YouTube.

Благодаря таким домашним записям она попала на конкурс от продюсерского центра Григория Лепса и победила, а дальше было участие в шоу «Х-Фактор» на Украине. Именно там Диана исполнила свою мечту и спела для Константина Меладзе. 

Диана Пашко

ФОТО: TVNET/Viktors Devjatovs

Кроме того, она в последний момент отправила заявку на конкурс от продюсерского центра Григория Лепса, в котором одержала победу. 

В 16 лет Пашко в составе рок-группы принимала участие в латвийском отборе на «Евровидение», но узнавать в Риге ее стали только после того, как в 2019 году она вышла в финал латвийского шоу X Faktors. 

Сейчас Диана активно работает над авторскими песнями, готовится представлять нашу страну на конкурсе «Славянский базар» и продолжает выступать в составе кавер-группы The Kruasans.

Во время интервью она рассказала обо всех своих переживаниях, страхах, трудностях и радостях, а также о том, почему ее считают похожей на Скарлетт Йоханссон и Ксению Собчак. 

Видео: Интервью с Дианой Пашко 

Аудио: Интервью с Дианой Пашко 

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