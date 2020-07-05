ВИДЕО ⟩ Ей говорят, что она похожа на Собчак, и ее узнают в Rimi: Диана Пашко, которая покорила Лепса и Меладзе

Осенью 2019 года RUS TVNET запустил программу «В чем фишка?», в которой люди из мира шоу-бизнеса раскрывают секреты своей профессии во время интервью. На этот раз гостьей стала очаровательная латвийская певица Диана Пашко.
Сколько Диана себя помнит, она всегда мечтала петь. Музыкального образования у девушки нет, но есть упрямство и чувство перфекционизма.
Первую известность ей принесли самодельные ролики на YouTube.
Благодаря таким домашним записям она попала на конкурс от продюсерского центра Григория Лепса и победила, а дальше было участие в шоу «Х-Фактор» на Украине. Именно там Диана исполнила свою мечту и спела для Константина Меладзе.
Кроме того, она в последний момент отправила заявку на конкурс от продюсерского центра Григория Лепса, в котором одержала победу.
В 16 лет Пашко в составе рок-группы принимала участие в латвийском отборе на «Евровидение», но узнавать в Риге ее стали только после того, как в 2019 году она вышла в финал латвийского шоу X Faktors.
Сейчас Диана активно работает над авторскими песнями, готовится представлять нашу страну на конкурсе «Славянский базар» и продолжает выступать в составе кавер-группы The Kruasans.
Во время интервью она рассказала обо всех своих переживаниях, страхах, трудностях и радостях, а также о том, почему ее считают похожей на Скарлетт Йоханссон и Ксению Собчак.
Видео: Интервью с Дианой Пашко
Аудио: Интервью с Дианой Пашко
Пользуешься Telegram? RUS.TVNET.LV тоже там есть! Подписывайся!