СИЛЬНО! ⟩ «Надеюсь, она того стоила». На улицах замечена машина с посланием «изменнику»

В субботу, 4 июля, на улицах был замечен автомобиль марки BMW с надписями, намекающими на неверность его владельца, пишут Rus.tvnet.lv и apollo.lv.
Бок автомобиля украшала надпись на латышском языке, в переводе на русский означающая: «Марек, я надеюсь, она того стоила». А на багажнике виднелась многозначительная фраза: «Кран за рулем».
Пост с этим автомобилем в социальной сети Facebook собрал около 500 реакций, еще 2,4 тысячи им поделились.
Пока одни бросились защищать якобы провинившегося, отмечая, что «девчонка у него с яйцами», другие напомнили, что за такие дела грозят и судебные разбирательства вплоть до уголовной ответственности.
При этом кое-кто предположил, что на самом деле это шутка, разыгранная в рамках мальчишника.
Похоже, все так и есть - некоторые из пользователей социальной сети написали, что видели этот автомобиль на мойке - уже чистеньким.
Отметим, что на днях на одном из форумов любителей BMW пользователь спрашивал, как бы так покрасить для мальчишника автомобиль, чтобы казалось, что это баллончик, а на самом деле потом это все было бы легко смыть.
Пользуешься Telegram? RUS.TVNET.LV тоже там есть! Подписывайся!