КОНЕЦ КАРЬЕРЫ? ⟩ Пелагея потеряла голос

Из-за переживаний, связанных с судебными разбирательствами, Пелагея лишилась голоса. Певица болезненно переносит расставание с Иваном Телегиным, который мало того, что перестал уделять внимание их общей дочери, так еще и решил претендовать на недвижимость, в которой живет Тася с мамой. Сейчас артистке уже лучше, она продолжает реабилитацию под наблюдением специалистов.
В конце мая Пелагея подала на развод с мужем — хоккеистом Иваном Телегиным. Пара распалась еще в прошлом году, и все это время певица надеялась, что они с супругом смогут мирно урегулировать все вопросы и разойтись. Однако, спортсмен, который давно окунулся с головой в новый роман, решил иначе.
За год он виделся с трехлетней дочкой Таисией короткими эпизодами, никак не участвует в ее воспитании и не помогает финансово. А на первом же судебном заседании Иван заявил иск о разделе совместно нажитого имущества — он намерен претендовать на общий дом и даже квартиру, которую артистке подарила мама.
На фоне всех этих стремительно развивающихся событий, у певицы из-за переживаний пропал голос. Об этом «СтарХиту» рассказал врач, много лет наблюдающий Пелагею.
Помимо «неспортивного поведения» самого Телегина, на состояние здоровья звезды негативно повлияли и многочисленные публикации, которые в какой-то момент стали появляться в Сети. «Как ее только не называли в СМИ и в чем только не обвиняли — чуть ли не в том, что это она развалила семью своей неуемной ревностью, — говорит одна из администраторов, работающих с Пелагеей в шоу «Голос». — Откуда что взялось — непонятно. Поля терпеливейший человек, ей очень многое пришлось пережить в этом браке, мы все это видели во время съемок. Она вообще не конфликтная, ну и ради дочки Таси столько всего прощала мужу».
Следующее заседание суда по разводу Пелагеи и Ивана состоится уже 9 июля. Хоккеист настоял, чтобы слушание проходило в закрытом режиме. На нем будут решаться вопросы по разделу совместно нажитого имущества и алиментам, которые Телегин (как и большинство его скандально известных коллег-спортсменов) платить желанием не горит.