КОНЕЦ КАРЬЕРЫ? ⟩ Пелагея потеряла голос

В конце мая Пелагея подала на развод с мужем — хоккеистом Иваном Телегиным. Пара распалась еще в прошлом году, и все это время певица надеялась, что они с супругом смогут мирно урегулировать все вопросы и разойтись. Однако, спортсмен, который давно окунулся с головой в новый роман, решил иначе.

За год он виделся с трехлетней дочкой Таисией короткими эпизодами, никак не участвует в ее воспитании и не помогает финансово. А на первом же судебном заседании Иван заявил иск о разделе совместно нажитого имущества — он намерен претендовать на общий дом и даже квартиру, которую артистке подарила мама.

На фоне всех этих стремительно развивающихся событий, у певицы из-за переживаний пропал голос. Об этом «СтарХиту» рассказал врач, много лет наблюдающий Пелагею.

«Поля даже предположить не могла, что ее муж будет так себя вести, — говорит «СтарХиту» фониатр, доктор медицинских наук Лев Рудин.— Стресс с разводом дал о себе знать: у нее пропал голос. Это очень тонкий инструмент, его состояние может сильно страдать от нервного напряжения, отсутствия сна. Сейчас Пелагее уже гораздо лучше, голос вернулся, но она продолжает восстановительные процедуры под нашим наблюдением».

Помимо «неспортивного поведения» самого Телегина, на состояние здоровья звезды негативно повлияли и многочисленные публикации, которые в какой-то момент стали появляться в Сети. «Как ее только не называли в СМИ и в чем только не обвиняли — чуть ли не в том, что это она развалила семью своей неуемной ревностью, — говорит одна из администраторов, работающих с Пелагеей в шоу «Голос». — Откуда что взялось — непонятно. Поля терпеливейший человек, ей очень многое пришлось пережить в этом браке, мы все это видели во время съемок. Она вообще не конфликтная, ну и ради дочки Таси столько всего прощала мужу».