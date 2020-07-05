И СНОВА СКАНАДЛ! ⟩ Обнаженная Кристина Асмус вышла на охоту за новым женихом

Несмотря на сложную ситуацию с разводом, слухи об изменах и прочие нападки хейтеров скандально известная актриса Кристина Асмус продолжает подогревать интерес к собственной персоне.
Так, несколько часов назад звезда опубликовала в Instagram нескромные фото прямо из ванной. В центре композиции — обнаженная актриса, ловко прикрывающая пикантные подробности тела длинными волосами и хрупкими коленками.
«Это был единственный раз в моей жизни, когда я фотографировала себя голой на телефон», — заинтриговала пользователей Асмус.
И тут же пояснила: столь интимные кадры она сделала еще перед съемками фильма «Текст». По задумке, фото должны были «наполнить» смартфон ее «возлюбленного», создавая иллюзию реальности переживаний актеров. «Так что это не я, это Нина!!!» — игриво заметила Кристина.
Это был единственный раз в моей жизни, когда я фотографировала себя голой на телефон 😝🙈 Во время съёмок фильма «Текст», у меня было задание от режиссёра @klim_shipenko наполнить игровой телефон своими фотками 📱🎬 Они были разными - и на улице, и в торговом центре, и со слезами, и с собакой, и в вечернем, и в ванной.. Так что это не я, это Нина!! ))))) 🛀🏻 В фильм, правда, по-моему только в ванной вошли 😂 Остальное вырезали на монтаже, в хрон не влезало 😂 А вчера на платформе @start.ru вышел сериал «Текст. Реальность.»!! 💥⚡️ Я посмотрела 2 серии, сейчас мчу домой досматривать ❗️Для всех моих подписчиков по промокоду ASMUS - 2 недели БЕСПЛАТНОГО доступа ко всем фильмам и сериалам START!!!
Судя по десяткам тысяч просмотров, Асмус удалось словить очередную долю хайпа. В комментариях к посту фолловеры звезды иронизировали, отмечая, что таким образом «новоиспеченная разведенка» пытается привлечь «очередного самца».