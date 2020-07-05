Бывает и так ⟩ Почему кошка может разлюбить хозяина?

Усатые питомцы очень привязаны к своим хозяевам: чтобы кошка пересмотрела своё отношение к человеку, должно случиться что-то из ряда вон выходящее. По мнению кошки, разумеется.

Дорожку перебежали

Кто бы это мог быть? Любой новый член семьи: новорожденный, еще одно животное. Ревность - красноречивое доказательство махрового эгоизма? Вовсе нет: кошка ревнует и обижается на хозяина лишь в тех случаях, когда на нее совсем не обращают внимания.

Даже если очень заняты хлопотами о младенце, хотя бы на ходу погладьте любимчика и скажите ему несколько приятных слов. А уж в отношении двух питомцев неравенство просто недопустимо: погладили одного - тут же гладьте другого.

Большая перемена

Само собой, большая по кошачьим меркам. Это может быть ремонт, переезд в новый дом. Или что-то помельче - кошки очень чувствительны и не любят перемен.

Словом, случилось нечто, и ваш любимчик получил стресс. Что делать? В первую очередь, не навязывайтесь. А еще - почаще разговаривайте, хвалите (просто так), предлагайте вкусняшки (в меру).

Подкрутим-ка гайки

Вы пересмотрели список кошачьих «нельзя» и добавили в него несколько пунктов. Например, купили шикарный кожаный диван и запрещаете кошке даже приближаться к нему. Тогда как на старый никаких ограничений не накладывали.

Кошке, которая считает ваш дом своими безраздельными владениями, такое нововведение не понравится. И ваше счастье, если она «всего лишь» будет сторониться, а не начнет отстаивать свои права, то есть оставлять лужи и кучи где попало.

«Милый друг, не скучай, я вернусь - ты так и знай»

Кошка очень скучает, когда хозяин уезжает на несколько дней. И уж тем более на несколько недель или месяцев. Просто она не умеет выражать свои чувства очевидным способом - как та же собака. Долгое отсутствие хозяина всегда будет серьезным поводом для кошачьей обиды.

«Я не узнаю вас в гриме»

Конечно, кошка узнает хозяина в любом «гриме». Но вот ваш парфюм, шампунь или крем для рук кошка может не оценить. Неприятные запахи заставят ее держаться от вас подальше. Хотите вернуть любовь? Не используйте сильно пахнущую косметику. А от парфюма лучше вообще отказаться.

Болезнь

Многократная рвота или понос, лежание пластом - очевидные симптомы, когда нужно хватать питомца в охапку и везти в ветклинику. Но не каждая болезнь начинается именно так.