ПОЗАДИ КРУТОЙ ПОВОРОТ ⟩ Эти эстонские звезды бросили музыкальную карьеру ради заработков в другом прибыльном бизнесе

Инстамодель Маделин Кург 26 мая неожиданно заявила, что станет агентом по недвижимости. По словам Кург, такие крутые повороты придают смысл жизни. «Если вам не нравится то место, где вы находитесь, то, чем вы занимаетесь, - двигайтесь дальше. Вы не дерево, на одном месте всю жизнь не простоите», - именно таким подходом руководствуется дочь известного криминального авторитета при принятии решений.

Теперь она работает в Laam Kinnisvara и очень довольна. Маделин увереят, что у нее начался новый этап в жизни.

Криста Ленсин, оставившая пост главного редактора Kroonika в феврале прошлого года, также начала работать агентом по недвижимости с мая. Она выбрала компанию BrokerStreet. В июне стало известно, что Криста будет соведущей программы «Кто есть кто?» на канале ETV+. Все же увлечение недвижимостью не затянуло Кристу окончательно, и она остается востребованной в профессии журналиста.

Криста Ленсин. ФОТО: Kanal 2

Уудо Сепп



Уудо Сепп. ФОТО: Йоонас Сисак

Музыкант Уудо Сепп тоже подался в агенты по недвижимости, его рабочим местом стала фирма Skanton Kinnisvara. На сайте компании говорится, что сильная сторона молодого человека - это умение общаться с людьми и уверенно направлять их к своей мечте.

Сепп признался, что давно мечтал работать в сфере недвижимости, так как интересовался архитектурой и дизайном. Удивительно, почему при интересе к одним вещам человек выбирает совершенно противоположные и упорно пытается строить карьеру там? Как говорит Уудо, коронавирус не повлиял на решение поменять профессию.

Эльмар Лийтмаа

Бывший гитарист ансамбля Terminator был одним из первых звездных брокеров в Эстонии. Музыкант резко поменял профессию в 2010 году. «Для Эльмара характерны сильная воля к работе, страстная потребность в приобретении новых знаний, самоотверженная готовность помогать другим брокерам и, что самое важное, забота о благополучии клиентов», - говорится на сайте Эстонской палаты риэлторов. Эльмар успешно работает в Pindi Kinnisvara и, как считают его коллеги, знает формулу успеха.

Эльмар Лийтмаа ФОТО: Виктор Буркивский



Джошуа Вийналасс

Младший брат Даниэля Леви Вийналасса Джошуа также пошел по брокерской стезе. В марте он радостно сообщил о сдаче экзамена и поблагодарил всех, кто доверил ему продажу своего дома. Джошуа работает на Arco Vara.

Джошуа Вийналасс и Анетт Вийналасс. ФОТО: Instagram



Итака Мария Харито

Бывшая певица работает в Arco Vara и специализируется на продаже коммерческих площадей.