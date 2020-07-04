Мэрилин Нау решила стать преподавателем математики?

Звезда реалити-шоу, модель и блогер Мэрилин Нау (26) часто делится с поклонниками в Instagram фото в бикини и нижнем белье, а в подписях к ним любит добавлять задачки для тех, кому нравится напрягать мозг.
На этот раз Мэрилин опубликовала фото, под которым задала подписчикам легкую математическую задачу.
Вопрос вам... Сможете ответить правильно? У вас есть 1.10 евро и нужно купить бутылку Coca cola и пачку жвачки. Coca cola стоит на 1 евро больше, чем пачка жвачки. Сколько стоит жвачка?
- написала она.
Как быстро ты догадался?