Сб, 4.07.2020
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Мэрилин Нау решила стать преподавателем математики?

Merilyn Nau

ФОТО: Eero Vabamägi

Звезда реалити-шоу, модель и блогер Мэрилин Нау (26) часто делится с поклонниками в Instagram фото в бикини и нижнем белье, а в подписях к ним любит добавлять задачки для тех, кому нравится напрягать мозг.

На этот раз Мэрилин опубликовала фото, под которым задала подписчикам легкую математическую задачу.

Вопрос вам... Сможете ответить правильно? У вас есть 1.10 евро и нужно купить бутылку Coca cola и пачку жвачки. Coca cola стоит на 1 евро больше, чем пачка жвачки. Сколько стоит жвачка?

- написала она.

Как быстро ты догадался?

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