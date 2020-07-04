Гороскоп на неделю с 6 по 12 июля 2020 года

Для большинства людей эта неделя станет идеальным временем для того, чтобы изменить настоящее и будущее. В этом им поможет сила слова и мысли. Важно думать о хорошем: сейчас звезды предрасположены к тому, чтобы помочь в делах и в создании идеальных условий для работы и новых увлечений.

Овен

У Овнов ожидается начало очень важного и благоприятного периода для новых начинаний. Если хочется преуспеть в бизнесе и работе, нужно думать о том, как начать что-то новое и интересное. Для повышения продуктивности в любых делах стоит соблюдать режим дня, ведь его соблюдение укрепляет биополе и улучшает настроение человека.

В целом неделя будет очень насыщенной и требовательной, однако уже к ее концу можно будет ощутить первые плоды своего труда и приложенных усилий. Астрологи советуют быть добрее к окружающим и быть готовыми протянуть им руку помощи в сложной ситуации, особенно если это будет родственник, лучший друг или вторая половинка.

Телец

У Тельцов большая удача будет чередоваться с проблемными днями. Три сильных заговора на счастье помогут сгладить острые углы и добиться своего на рабочем и любовном фронтах даже в самые неблагоприятные дни недели — 7 и 11 июля. Благоприятными днями будут понедельник и воскресенье.

На выходных астрологи советуют как следует отдохнуть и развеяться. У Тельцов будет выбор — провести время в полной изоляции или в окружении самых близких людей. Можно будет отправиться на поиски приключений в людное место с друзьями. Самое главное — желание. Не стоит делать то, что не хочется. Малейшие сомнения могут привести к неудачам и неурядицам.

Близнецы

У каждого из Знаков есть свои источники энергии и положительных эмоций. Близнецам стоит воспользоваться своими источниками энергии для того, чтобы подпитываться позитивом, ведь это будут непростые семь дней, в которые может произойти много странных и неприятных событий. Очень важно по-философски относиться к проблемам, расценивая их как способ научиться чему-то новому.

Одиноким Близнецам очень повезет в поисках второй половинки. Это будет крайне продуктивная неделя с множеством новых знакомств. Возможно, что кто-то из новых знакомых косвенно станет причиной перемен в жизни Близнецов. Стоит также повысить свою активность в социальных сетях.

Рак

На этой неделе Ракам нужно будет работать, не покладая рук, но при этом важно правильно и вовремя отдыхать. Перегрузки и переутомления могут крайне негативно сказаться на настроении, так что ни о какой «приятной усталости» можно даже не думать. Полезным и качественным отдыхом станут медитация, спорт или легкие физические нагрузки.