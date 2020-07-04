Меган Маркл и принц Гарри сделали еще один шаг на пути отказа от королевской семьи

Пресса сообщает, что в Англии Меган и Гарри подали документы на ликвидацию фонда. За его недолгую жизнь появилась лишь одна постоянная программа — инициатива по развитию туризма Travalyst. В настоящий момент она функционирует как независимая некоммерческая организация в Великобритании.

На финальном этапе закрытия, который переживает организация SussexRoyal, все учредители уйдут в отставку и останется лишь один принц Гарри, как директор и учредитель. Напомним, после запрета на использование титулов Меган и Гарри объявили о создании другого благотворительного фонда, названного в честь их сына Арчи.